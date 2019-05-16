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Başkan Ekim belediye meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda buluştu

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.


Ortamahalle'de bulunan tarihi Timurciler Konağı'nda yapılan iftar programına başkan yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, belediye meclis üyeleri ve aileleri katılırken, burada bir konuşma yapan başkan Ekim, “Hepimiz, kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat'a hizmet için görevliyiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi.


Gönül Belediyeciliğini en iyi şekilde icra etme gayreti içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan başkan Ekim, “Birlik ve beraberliğin hakim olduğu mübarek Ramazan Ayı'nda iftar sofrasında bir araya geldik. Akçaabatımıza hizmet veren meclis üyelerimizle birlikte el ele vererek ilçemize daha iyi hizmetler sunma gayesi içerisindeyiz. Yaşadığımız bu birlik ve beraberlik süresince güzel hizmetlerde bulunacağımızın temennisindeyim. İftar programımıza katılım gösteren tüm meclis üyelerimizin şimdiden Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Aileleri ile birlikte sağlık ve sıhhat içerisinde nice Ramazan bayramları yaşamalarını diliyorum" diye konuştu.

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