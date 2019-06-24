Başkan Ekim: "Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yolu düşenlerin geçmişi çok uzak olmayan Sera heyelan set gölünü görmesi gerekir"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, heyelan sonucu yaklaşık 67 yıl önce oluşan Sera Gölü'nün bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yolu düşenlerin geçmişi çok uzak olmayan Sera heyelan set gölünü görmesi gerekir” dedi.

Akçaabat Sahili'ne 3 kilometre, Trabzon merkeze ise 12 kilometre mesafede olan Sera Gölü'nün yeşillikler arasındaki güzelliğiyle pek çok turisti kendine hayran bıraktığı dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Sera Gölü muhteşem manzarası ile büyülüyor. Özellikle Arap turistlerin yeşile olan hayranlığını tam anlamıyla karşılayan Sera Gölü gezilip görülmesi gereken yerlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Muhteşem doğası ve oksijeni ile birlikte bölgedeki turistik tesisler de bölgeye gelen turistlerin ihtiyaçlarına cevap verir durumdadır. Günümüzde de ıslah çalışmaları devam eden doğa harikası Sera Gölü için Akçaabat Belediyesi buradaki turizmi ve turist sayısını arttırmak için çeşitli projeler geliştiriyor. Kültür, sanat, turizm ve spor şehri olan Akçaabat'a değer katan önemli turizm noktalarından biri olan Sera Gölü şehrimizin turizmi için büyü önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Turizmin bölge için öncelikli sektör olduğunun altını çizen Ekim, “Sahillerimizden başlamak üzere güneye doğru yemyeşil yamaçlarımız, dağlarımız, yaylalarımız, doğal güzelliklerimiz, tarihi yerlerimiz turizm için en büyük değerlerimizdir. Akçaabat yeme-içme sektöründe ön plana çıkmıştır. Bölgemize gelen herkes lokantalarımıza uğramaktadır. Son yıllarda ilçemiz bölge turizminin önemli uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. Akçaabat'ta turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için belediyemizce çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Akçaabat'ın sahil bölgesinde yoğunlaşan turizmin dağ ve yaylalara doğru geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, sahilden başlayarak dağ ve yaylalara uzanan önemli turizm güzergahlarından biri; Yıldızlı mahallemiz sahilinden başlayarak Sera Gölüne oradan Ayana Tepesine, devamında Sırt mevkisinden, Uçarsu Şelalesi, Taşlıoba ve Büyük Oba yaylalarını takiben Kayabaşı Yaylası, Düzköy Yaylası ve Beypınarı Yaylasına kadar ulaşan turizm güzergahıdır. Burada, özellikle bu Turizm Güzergahının Yıldızlı Sahili'nden Ayana Tepesine kadar uzanan Sera Vadisi Turizm Projesi adını verdiğimiz kısmın planlanmasından özet olarak söz etmek istiyoruz. Bu bölge, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinin sınırında bulunmaktadır, her iki yerleşime çok yakındır. Turizm güzergahının başlangıcına bitişik olarak Akyazı Sahili'ne yapılacak olan şehir hastanesi bölgemiz için çok önemli bir yatırım olup aynı zamanda sağlık turizmine de hizmet edecek bir tesis olacaktır. Bölgemizde turizmin gelişmesi açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Sera Deresinin doğu kenarında yer alan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait tesisler ileriye dönük olarak konaklama tesislerine dönüştürülebilecektir. Karayolları Bölge Müdürlüğü Söğütlü Vadisinde uygun bir yere taşınabilir. Sera Deresinin batı yönünde, Askeri Ordu Evi Projesi planlanmış, inşaat ruhsatları alınmış, yakın zamanda da yapımına başlanılması beklenmektedir. Ordu Evi ve Sera Deresi arasında kalan alan konaklama gibi turizm amaçlı tesisler için kullanılabilecektir. Sera Gölü, dereyi düzenleyen bir baraj görevi yapmaktadır. Sahil ile Sera Gölü arasında derenin rejimi düzenli hale gelmiş, dolayısıyla şiddetli yağışlar sonucu oluşabilecek sel ve tahribattan bu bölge korunmaktadır. Vadinin sahilden Sera Gölüne kadar olan kısmı düzenlenerek önemli bir turizm alanı haline getirilebilecektir. Dere boyu yapılacak olan düzenlemelerle, konaklama tesisleri, sosyal üniteler ve sportif alanlar oluşturulabilecektir. Mevcut yerleşimlerde yenileme çalışmaları yapılarak, yeşil alanlar artırılarak bölgenin doğal peyzajı yeniden oluşturulabilecektir" şeklinde konuştu.

“Körfez ülkelerinden gelenler burayı çok beğeniyor”

Trabzon'un Uzungöl'den sonra doğal güzellikleri ile öne çıkan Sera Gölü'nün, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından bölgenin uğrak noktalarından biri durumuna geldiğini ifade eden Başkan Ekim, “Yöremizin insanları ile birlikte Körfez ülkelerinden gelenler burayı çok beğenmektedir. İlave düzenlemelerle daha kapsamlı hale getirilebilecektir. Gölün doğu kenarından Derecik karayolu geçmektedir. Gölün girişinden itibaren yola paralel bir tünel yapılarak yol buraya alındıktan sonra mevcut yol gezinti ve rekreasyon alanı haline getirilebilecektir. Böyle bir uygulama gölün cazibesini artıracak ve kullanımını rahatlatacaktır. Sahile 5-6 kilometre mesafede, yaklaşık 670 metre rakımda bulunan Ayana Tepesi, Sera Gölü yamaçları üzerinde adeta doğal bir seyir terasıdır. Belediye Başkanlığımızca, Ayana Tepesi mevkisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, dağ kızağı hattı, piknik ve kamp alanları, seyir terasları, oryantiring sporu için düzenlemeler ve turistik tesisler yapılması için planlama çalışmaları devam ettirilmektedir. Burada yaklaşık 173 dönümlük alan Bakanlık ve Başbakanlığın onayı ile belediyemize tahsis edilmiştir. Sera Vadisi Projesi ile öngörülen tesislerin ve düzenlemelerin yapılması halinde Trabzon ve Akçaabat'ta turizmin gelişmesine büyük bir katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.