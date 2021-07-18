Başkan Ekim, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Akçaabat Belediyesine bağlı Müdürlükleri ayrı ayrı ziyaret ederek her bir müdürlük çalışanı ile bayramlaşan Başkan Ekim “ Mübarek Kurban Bayramının başta Akçaabat Belediyesi Ailesine, hemşehrilerimize, tüm ülke halkına huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. İnsanların dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirine yaklaştığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabanın unutulmadığı bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur. Aramızdaki kırgınlıkları unutarak birbirimize yapacağımız ziyaretlerin, kimsesizlere, yardıma ihtiyacı olanlara yalnız olmadıklarını göstererek dayanışma duygusu içerisinde yapacağımız yardımların, bayramı tüm güzellikleriyle en güzel şekilde yaşamamızı sağlayacağı gibi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek toplumsal barış ve huzurumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Bu vesileyle Belediye çalışanlarına aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Ekim, nice bayramlarda buluşmak temennisinde bulundu.