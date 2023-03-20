Başkan Ekim'den çocuklara Ramazan hediyesi

Trabzon'un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilkokul öğrencilerine Ramazan Ayı'na özel hazırlanan eğitici ve öğretici ‘Ramazan Günlüğüm' adlı kitabı hediye etti.

İlkokul öğrencilerinin, öğretmenlerin ve ailelerinin Ramazan-ı Şerifi'ni kutlayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat Belediyesi olarak yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizin her an yanlarında bulunmaya özen gösteriyoruz. İlkokul öğrencilerimize hitaben hazırladığımız Ramazan Günlüğüm etkinlik kitabıyla birlikte çocuklarımızın daha küçük yaşta Ramazan Ayı'nın önemini idrak etmelerini arzu ediyoruz. Bu kitapla birlikte miniklerimizin oruçlarına başlarken, sahur ve iftar heyecanı yaşarlarken, gün içerisinde birbirinden farklı ayetler, hadisler ve esmaül hüsnalar öğrenirken yanlarında olacağız. Ramazan Ayı'nın heyecanında ve bereketinde buluşmak dileğiyle Başta Akçaabatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Ramazan'ı Şerifini tebrik ediyor; Ramazan'ın hanelerimize bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.