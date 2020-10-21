Başkan Ekim'den Korona Virüs uyarısı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim havaların soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşları Korona virüse karşı tedbirli olmaları için uyardı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yaptığı açıklamada “Yaz mevsimini geride bıraktık ve sonbahar mevsiminin ortasındayız. Hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve önümüzdeki günlerde, kış mevsimi yaklaştıkça, havalar daha da soğuyacak. Artık karşımızda sadece korona virüs ile mücadele yok. Kış mevsiminde yaygın görünen grip hastalığı ile de mücadele söz konusu. Grip bilindiği gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Korona virüsün de belirtilerinin bunlar olduğu biliniyor. Bu yüzden karşımızda iki şüphe ve iki virüs var. Bu şüpheye düşmemek için ve bu hastalıkları yenmemiz için ise yapacak olduğumuz şey çok basit. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı yaşayalım. Akçaabat Belediyesi olarak korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların açıkladığı tedbir programına Belediyemizin hizmet binalarında harfiyen uyuyor, personelimiz ile belediyeye gelen vatandaşlarımızın da kurallara uygun davranması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

"Çocuklarımız yetişkinler kadar duyarlı olmayabilir"

Dezenfekte ve mesafe kurallarına uygun hale getirilen sınıflarda yüz yüze eğitimin kademeli olarak başladığını ifade eden başkan Ekim “ Yeni yüz yüze eğitim öğretim dönemi başladı. Çocuklarımız okullarına kavuştu ve uzun süre aradan sonra okullarımızda ders zili çaldı. Yavrularımız öğretmenlerine ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çocuklarımız yetişkinler kadar duyarlı olamayabilir, kurallara uyma noktasında dikkatli olmayabilirler. Annelere babalara ve öğretmenlere bu noktada önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızı maske mesafe ve temizlik konularında uyaralım ve takip edelim. Bilindiği üzere çocuklarda korona virüs belirti vermemekte, çocuklar Korona'yı hafif ve belirtisiz geçirmektedir” diye konuştu.

"Salgın Sürecini Akıl Yolunda Geride Bırak"

"Dünya ülkelerine kıyasla Ülkemizde korona virüs kısa zamanda kontrol altına alınmış ve tamamen sıfırlanma noktasına gelmiştir" diyen Başkan Ekim “Açıklanan rakamlardaki realite alınan tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir. Salgının başından bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızın koordinesinde doğru zamanda doğru tedbirler alınarak kısa sürede virüs kontrol altına alınmıştır. Korona virüs salgın sürecini; akıl yolunda, tedbirli, karamsarlığa kapılmadan ve dayanışma içinde yürüterek inşallah en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız gösterdi. Bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettar olduğumu ifade ederek tüm Türkiye gibi ben de sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.