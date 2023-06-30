Başkan Ekim'den şehit ailesine ziyaret

Trabzon'un Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kurban Bayramı dolayısıyla vatan, bayrak, istiklal, inanç, namus ve mukaddesat uğruna hayatını kaybeden Akçaabatlı 15 Temmuz Şehidi Samet Uslu'nun ailesini ziyaret ederek bayramını kutladı.

15 Temmuz Şehidi Samet Uslu'nun ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak, bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimize ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. 15 Temmuz Şehidimiz Akçaabat'ımızın kahraman evladı Samet Uslu'yu ve millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakârlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun. Bu vesile kıymetli şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm hemşerilerimizin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.