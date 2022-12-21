Başkan Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi

Burada partililere hitap eden Başkan Genç, 2023 Genel Seçimleri'nin bütün kazanımların elden gitmemesi için bir final seçimi olduğuna vurgu yaptı. Genç “20 yıldır bu davanın içerisinde olan bir belediye başkanı olarak her seçimin arifesinde o seçime özgü atmamız gereken adımları, yapmamız gereken faaliyetleri sürekli teşkilatımızla beraber çalıştık. Ve bütün başarıların mimarı olan Cumhurbaşkanımızın aldığı sonuçlara katkı sağlamaya gayret ettik. Şu anda çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Her seçimin kendine özgü konjonktürü, özellikleri, önemli süreçleri oldu ama hakikaten bu seçim final seçimi niteliğinde. Çünkü 20 yıldır bu ülkenin kazanımlarının bir seçimle, belki bir kararla yeni bir eşiği atlayarak, ileriye doğru devam etmesi gerekir. Bu konudaki vizyonumuz 2023'tü, bunu tamamlıyoruz. Şimdi önümüzde 2051 ve 2071 vizyonu var veyahut bu kazanımların geri gelmesi durumu var. Ya da daha doğru bir tanımla 1950'li yıllardan beri Türkiye'nin emperyal güçlerin boyunduruğu altında yaşamaya devam etmesidir. Türkiye böyle bir eşikte. Çünkü, Türkiye 1950 yılından itibaren ilke kez Cumhurbaşkanımız sayesinde bağımsız karar alan, icra eden, kendi milli iradesini, kendi siyasi kararını oluşturan ve icra eden bir konuma geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı projesinin devam etmesi için ilk turda seçimlerin kazanılması gerektiğine dikkati çeken Başkan Genç, şöyle konuştu:

“ '1986'lı yıllarında 21. asır Türklerin asrı olacaktır' diyen rahmetli Turgut Özal'ın sözünü ‘Türkiye Yüzyılı'na start veren Cumhurbaşkanımız sürdürüyor. Çok şükür bundan da büyük gurur duyuyoruz. O nedenle Trabzon'da partimizin kuruluşundan itibaren emek ortaya koyulmuştur. Kuruluştan itibaren bu emeği verenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Ama şu anda bu emeğin öncüleri, yetkin kişileri de bu masa etrafından olan kişilerdir. Bu nedenle bu özveriyi, bu gayreti bir kez daha ortaya koymanın tam zamanındayız ve zeminindeyiz. Trabzon'umuzda ele ele vererek güçlü bir şekilde sonuç almak gibi bir zorunluluğumuz var. Her zaman söyledim Trabzon'da artıracağımız bir oy Edirne'de eksik bir oyumuzu tamamlayacak niteliktedir. Çünkü bütün oylar bir havuzda toplanıyor. Ve tek hedefimiz ilk turda bu işi nihayetlendirmektir. O şuurda, o yetenekte bir teşkilatımız var. Ben hep şunu söyledim. Herkes Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bir yerlere gelmiştir. Şimdi ise bizim sayemizde inşallah Cumhurbaşkanımızı ilk turda o hak ettiği koltuğa oturtacağız. Ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşü de emin adımlarla devam edecektir.”

Programın düzenlenmesinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür eden AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, “AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ise “İstişarede, hasbihalde bereket vardır. Bizim de çok değer verdiğimiz, önem verdiğimiz bir konu. Biz teşkilat çalışmalarımızda sık sık bir araya geliyoruz. Hakikaten bu toplantıların, bu buluşmaların çok önemi var. Ara verdiğiniz zaman ya da rutinin dışına çıktığınız zaman bir heyecan ve motivasyon düşüklüğü mutlaka oluyor. Bu doğaldır da... O nedenle bize güç veren, bize enerji katan birliktelik, istişare, hasbihaldir, gönül muhabbetidir. O anlamda Belediye Başkanımızın davetine teşekkür ediyorum. Sizlerle de bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum” diye konuştu.