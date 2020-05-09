Başkan Genç, “Anneler Günü” dolasıyla 96 şehit annesi ile 100 yaşını aşan 31 yaşlıya çeşitli hediyeler gönderdi

Şehit annelerine bir de mektup gönderen Başkan Genç mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli anacığım bugün anneler günü. Her anneler günü geldiğinde Allah yolunda şehit düşen oğlun gelir hatırına, bilirim. Duvarda asılı duran fotoğrafına baktıkça hüzünlenirsin. Bilirim, yaşadığın acının tesellisi yok ama bugün ben Ahmet Metin Genç olarak değil, senin bir evladın olarak elini öpmeye geldim. Hüzünlenme anacığım sana düşen gözyaşı değil, evladınla gurur duymaktır. Sana nasihat verecek değilim. Sadece şunu bil ki, Ahmet Metin evladın her zaman senin emrinde. Şunu unutma ki, annem, bu dünyada başını dik tutması gereken ilk insan sensin. Senin kahraman oğlun bu aziz vatanın toprağını yüceltti. Bilirim, kendi oğlun gibi olmayacak ama şehit oğlunun yerine koy beni. O mübarek ellerinden muhabbetle öper, anneler gününü tebrik ederim anacağım.”

“Anneler karşılıksız sever”

Anneler Günü” dolasıyla bir mesaj da yayınlayan Başkan Genç, anne sevgisinin, şefkatinin ve merhametinin yerini hiçbir duygunun dolduramayacağını belirterek, “Annelerimiz hayatımızdaki en değerli varlığımızdır. Anneler bebeklikten yetişkinliğe kadar hiç şüphesiz ki, bütün insanların yetişmesinde en önemli vazifeyi üstlenmişlerdir. Bu anlamda annelerimiz eşsiz sevgi ve merhametleriyle hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesidir. En zor zamanlarımızda bizi teselli eden, hayatın bütün zorlukları karşısında bizi sevgi ve şefkatinden mahrum bırakmayan annelerimiz bizim yaşamımız boyunca en önemli yegâne sığınak noktamızdır. Annelik; şefkatin, fedakârlığın, karşılıksız sevginin, insanı insan yapan değerlerin hepsini içinde barındıran kutsal görevlerden biridir” dedi.