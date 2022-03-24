Başkan Genç, Bakan Kurum ile Bakan Soylu'ya vizyon projelerini anlattı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

İlk ziyaretini Bakan Kurum'a gerçekleştiren Başkan Genç, Boztepe Seyir Terası Projesi ile Mağmat Boğazı'nda (Geçit Mahallesi) hayata geçirilecek olan Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'ni anlattı.

Bakan Kurum'a ilk olarak Boztepe Seyir Terası'nı proje üzerinde anlatan Başkan Genç, şehrin en yüksek noktasında hayata geçirilecek projeyle birlikte Boztepe'nin Trabzon'un en cazip noktalarından biri haline geleceğini kaydetti. Seyir Terası'nın yaklaşık 5000 m'lik bir yüzey alanında inşa edileceğini dile getiren Başkan Genç, “Şehrimizin en hâkim, en seyirlik noktalarından biri olan Boztepe'yi seyir terası projesiyle taçlandırıyoruz. Projemizle birlikte Boztepemiz şehrimize gelen turist ve ziyaretçilerin yanı sıra hemşehrilerimizin de en çok rağbet edeceği bir mekân olacak. Kızlar Manastırı'ndan başlayan ve doğu yönüne doğru uzanan yaklaşık olarak 1 km uzunluğundaki seyir terası ve gezinti yolu için zemin etütleri yapıldı. Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 cm yükseklikte çelik ayaklar üzerine oturtulan ahşap platform olarak inşa edeceğiz. Tüm hizmet birimi binalarını araziye gömük biçimde yeşil çatılı olarak tasarladık. Tüm yüzeyler ahşap kaplama yapılacak. Bazı teraslar cam yüzey olarak yapılacak.” dedi.

Seyir Terası Projesi'nde ziyaretçiler için dinlenme, gezinti ve seyretme ünitelerinin ağırlıkta olduğuna vurgu yapan Genç, “Trabzon Büyükşehir Belediyemizin aynı bölgede yer alan Boztepe Düzenleme Projesi'yle entegre bir şekilde projemizi hayata geçireceğiz. Yürüyüş platformu boyunca 10 adet manzara seyir terası yapılacak. Platformun bazı noktalarında yarı açık örtü sistemleri de yapılacak. Platform boyunca uygun noktalarda amfi tiyatro ve oturma basamakları tasarlanacak. 10 adet bakış noktasıyla, 3 adet de cam teras inşa edilecek. Tüm platform boyunca oturma, dinlenme ve yaslanma alanları olacak. Bir adet de gökyüzü salıncağı düşünüyoruz. Projemizin bütün üniteleri dinlenme, gezinti ve seyretme ağırlıklı olacak” ifadelerini kullandı.

Mağmat Boğazı'nda hayata geçirilecek olan Tarihi İpekyolu Projesi'nin ana hatlarını Bakan Kurum'a anlatan Başkan Genç, projenin doğaya uyumlu bir şekilde yapılacağını dile getirdi. Başkan Genç, projeyle ilgili şunları aktardı:

“Bir diğer önem verdiğimiz proje de Mağmat Boğazı'nda hayata geçireceğimiz Tarihi İpekyolu Projesi Yurtiçi ya da yurtdışından yatırımcılarla birlikte hayata geçirmeyi planladığımız projede, yeme-içme, konaklama, spor alanları, yürüyüş yolları, seyir terası ve kulesiyle, dinlenme ve gezi alanları olacak. Turizm çeşitliliği oluşturacak çok büyük bir ölçekli bir proje olacak. Projeyle alakalı yasal prosedürleri tamamladık. Plan ve tasarım çalışmalarını nihayete erdirdik. Projemizle ilgili Körfez ülkelerinden birkaç yatırımcıyla da konuştuk, görüşmeye de devam ediyoruz. Doğayı tahrip etmeden, tabiata uyumlu bir şekilde, inşallah yakın bir zamanda yatırımcılarımızın da katkısıyla projemizi hayata geçireceğiz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da ziyaret eden Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi'nin projelerine verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Bakan Soylu'ya da teşekkür etti. Başkan Genç, konuyla ilgili, “Yoğun programına rağmen bizlere vakit ayıran, kentimizin her türlü sorunuyla hemhâl olan şehrimizin yiğit evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kendisine hangi projeyle gittiysek desteklerini ve ilgilerini hiçbir zaman esirgemedi. Sayın Bakanımız Boztepe Seyir Terası ile Tünel Akvaryum projemize çok ciddi destekleri oldu. Tünel Akvaryum'a İçişleri Bakanlığımız 5 milyon TL destek verdi. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza son derece müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.