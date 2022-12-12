Başkan Genç, belediye işçileriyle bir araya geldi

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin proje ve faaliyetleriyle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle toplantı yaptı.

Toplantıya Fen İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin ile Fen İşleri Müdürü Baki Altuntaş, Destek Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Pehlivan ve işçiler katıldı.

Akoluk Mahallesi'ndeki yeni şantiye binasında işçilerle bir araya gelen Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi'nin güncel şartlar gözetilerek her yıl hazırladığı faaliyet programlarının büyük ölçüde gerçekleştirdiğini bazen de hedeflenen rakamın üzerine çıkıldığını söyledi. Belediye işçilerine bugüne kadar ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür eden Başkan Genç, “Bugüne kadar Ortahisarımız için ortaya koyduğumuz performanstan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de ilçemizi daha mamur bir hale getirmek, daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden, yazın bunaltıcı sıcağına, kışın dondurucu soğuğuna rağmen ilçemizde yaşam standartlarını yükseltmek için olağanüstü bir gayreti ortaya koydunuz. O nedenle sizlerin ortaya koyduğunuz emeğinizin farkındayız, hangi şartlar altında görev yürüttüğünüzün bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek her zaman çalışanlarımızın işçilerimizin yanında olduk. Ortahisar ailesi olarak bütün meselelere masanın o tarafı, bu tarafı diye bakmadık. İşçilerimiz ve personelimiz söz konusu olunca bizzat onların yerine geçip, empati yaparak kararlarımızı verdik. Bundan dolayı da vicdanen rahat olduğumuzu bütün samimiyetimle ifade etmek isterim” dedi.

Genç, çalışmalar yürütülürken muhtarlarla ve vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olunması gerektiğini söyledi. Genç, “2022 yılının rakamlarını paylaştım. 2023 yılında da biraz daha kapasitemizi artırarak ilçemizi daha sorunsuz bir hale getireceğiz. Bundan dolayı Başkan Yardımcımız Coşkun Şahin'e, Fen İşleri Müdürümüz Baki Altuntaş'a ve bütün ekibimize teşekkürlerimi iletiyorum. 2023 yılıyla ilgili muhtarlarımızdan taleplerimizi alarak programımızı oluşturuyoruz. Nerede asfalt, nerede beton yol ve nerede yaş beton yol yapılacak hepsini tespit ettik. Diğer yandan gelen talepler doğrultusunda öncelik arz eden konuları daha erken bir tarihe alarak yol programımızı hazırladık. Çeşitli zamanlarda muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantılarında da bu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve bundan sonra da muhtarlarımızla sürekli irtibat halinde bulunacağız. Yıl içinde ortaya çıkabilecek önemli konuları ve talepleri de değerlendirmeye alacağız" şeklinde konuştu.