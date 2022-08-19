Başkan Genç: “Boztepe'yi altın gerdanlık ile taçlandırıyoruz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapımı devam eden, ‘Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Şu ana kadar projenin yüzde 55'lik kısmını oluşturan 600 metrelik yürüyüş yolunun tamamlandığını dile getiren Başkan Genç, “Şehrimizin en hâkim, en seyirlik noktalarından biri olan Boztepe'yi seyir terası projesiyle taçlandırıyoruz. Adeta altın gerdanlık mahiyetinde bir projeyle Boztepemizin değerine değer katıyoruz. Projemizi 5000 m'lik bir yüzey alanında hayata geçiriyoruz. Toplam uzunluğu yaklaşık 1 km olacak. Böylece Boztepemiz şehrimize gelen turist ve ziyaretçilerin yanı sıra hemşehrilerimizin de en çok rağbet edeceği bir mekân olacak. Kızlar Manastırı'ndan başlayan ve doğu yönüne doğru uzanan yaklaşık olarak 1 km uzunluğundaki seyir terası ve gezinti yolumuz yürüyüş, seyir, oturma ve dinlenmeyle birlikte yeme içme ünitelerinin bulunduğu çok fonksiyonlu içeriklere sahip bir proje olacak” diye konuştu.

Proje içinde ziyaretçilerin yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği iki adet büfenin yer alacağını kaydeden Genç, yürüyüş platformunun 3 metre genişliğinde, 2 adet kent balkonunun ise 20 metre genişliğinde olacağını söyledi.