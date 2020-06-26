Başkan Genç, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti

Trabzon Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi. Modern tesis binasını gezen ve bilgi alan Başkan Genç, Hekimoğlu Trabzon FK'nin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Geçtiğimiz sezon şampiyon oldunuz ve bizlere haklı bir gurur yaşattınız. Bu sezon da aynı başarıyı sizlerden bekliyoruz. Böyle güzel bir yönetim ve teknik ekibe sahipsiniz, bu bir kulüp için çok önemli. Ligin geri kalan bölümünde kazasız, sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ahmet Metin Genç'e 61 numaralı forma hediye etti.