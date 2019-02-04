Başkan Genç, kadın seçmenlere seslendi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Fatih Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlara hitap eden Başkan Genç, hizmetleriyle anılmak isteyen bir belediye başkanı olmak istediğini söyledi. Başkan Genç, "Dava olarak bu memlekete hizmet eden, emek veren, fedakârca çalışan, kadın kollarımızla birlikte Allah'ın nasibiyle beraber bugünlere kadar geldik. Allah bu zaman diliminde Türk milletine nasip ettiği inançlı insan, dirayetli insan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu hizmet kervanına katıldık. Budan sonra da Allah bize bu güzel topraklara hizmet etmeyi nasip etsin. Ortahisar kurucu belediye başkanı olarak Allah bize beş yıl boyunca hizmet etmeyi nasip etti. Ve Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar belediye başkanlığına aday olarak gösterildik. Bizden önce de siyasi görüşü ne olursa olsun bu şehre hizmet eden herkesten Allah razı olsun. İnşallah biz de güzel hizmetler yaparız ve yarın güzel sözlerle anılırız. Maksat Allah'ın razısını kazanarak ömrümüz boyunca güzel hizmet yapabilmek. İnşallah güzel bir şekilde anılanlardan oluruz. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla 15 yıl boyunca hep ileriye doğru yükselen bir Türkiye var. Eğer bizleri yüz sene evvel yok etmek isteyen güçler hâlâ çevre ülkelerimizde ise bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. O zaman düveli muazzama olarak anılan güçler şimdi de aynı şekilde ülkemizin birliğine kast ediyorlar. Onlar bugünde birliğimizi, beraberliğimizi bozarak bu toprakları yönetmek iddiasındalar. Ama buna karşı çok şükür cesurca duran Recep Tayyip Erdoğan var. Hak ne ise, doğru ne ise onu söyleyen bir liderimiz var" diye konuştu.

"Pozitif ayrımcılık yapmalıyız"

Hükümette dört tane Trabzonlu bakanın olmasının fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Başkan Genç, "Çok şükür Türkiye iyi bir noktada… Ama daha da iyi olmalı… Gayretle olmalı, tevazuyla olmalı. Daha yaşanabilir bir Ortahisar adına elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalıştık. Ama gelinen noktada sorunlarımız yok mu, var tabi ki… Trabzon'da yaşıyoruz, her şey güllük gülistanlık diyemeyiz, eksiğimiz de var. Sorun varsa, eksik varsa bunu tespit etmek yöneticinin görevidir. Eksik dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Eksiklikten münezzeh Cenabı Allah'tır. Ama samimiyetimizden kuşkunuz olmasın. Şehrimizin en önemli sorunlarından bir tanesi de doğalgazı yaygınlaştırılamamış olmasıdır. Çok şükür bu sorun şehir merkezinde yüzde 85 oranında çözüldü. Bir diğer önemli sorun trafik sorunudur. Hem otopark sorunu var, hem trafik sorunu. Bir diğer sorun istihdam sorunudur. Gençlerimizin çalışması için istihdam alanları oluşturacağız. Hükümetimizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan gibi en önemli dört bakanı Trabzonlu. Bunu biraz pozitif ayrımcılık olarak kullanmalıyız. Bu dört bakanımızın gücünü alıp hizmet olarak değerlendirmeliyiz. Bu anlamda önümüzde çok büyük fırsat var. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız bütün teşkilatlarımızla bu dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu anlamda gayretli bir şekilde çalışan kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin çalışmalarıyla bugünlere kadar geldik" ifadelerini kullandı.