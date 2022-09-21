Başkan Genç kültüre ve sanata destek veren STK temsilcileri ile bir araya geldi

Programda kısa bir konuşma Başkan Genç, Trabzon'un alametifarikası olan tarih, kültür ve sanat alanında herkesin katkı sunması gerektiğine vurgu yaptı. Genç “Göreve geldiğimiz andan itibaren bu şehrin alametifarikası olarak tanıttığımız en önemli üç öğesi var. Bunlar tarihi, kültürel ve sanat yönümüz Bu şehri tebarüz ettiren en önemli özelliklerimiz ve güzelliklerimiz, değerlerimiz. Bu nedenle biz Trabzonumuzu bu manada dinamik bir şekilde öne çıkaran sivil toplum kuruluşlarımızla, spor camiamızla, hocalarımızla ve üniversitelerimizle bu yönümüzü kurumsal hafızayla beraber yaşamak ama ileriye de taşıyabilmek adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu imzayı atarken zaten dinamik bir süreç de devam ediyor” dedi.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin ayrı bir kabiliyet gerektirdiğini ifade eden Genç, “Sizlerin çok ciddi, çok kıymetli ve değerli katkılarını aldık. Bu nedenle sizlerle bu programda buluşmak istedik. Bu güzel katkılarınıza teşekkür edelim istedik. O nedenle bu yemeği tertip ettik. Bu şehre belediyecilik hizmetleri açısından mutat olarak belediye başkanı hizmet yapar; ama bu şehrin kültürüne, sanatına herkesin katkı sağlayabilmesi lazım. Bu özellik isteyen bir iştir, ayrı bir kabiliyeti gerektirir. O kabiliyetle sağlanan katkı hem daha çok kalıcıdır, hem de bu şehrin özelliğini, güzelliğini geleceğe taşıyan en önemli husustur. O nedenle katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sağlayacağınız katkılarınız için de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi ki varsınız diyorum” diye konuştu.

Başkan Genç, program sonunda sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.