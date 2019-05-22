Başkan Genç: “Muhtarlarımızla birlikte en güzel hizmeti vereceğiz”

24.'sü düzenlenen istişare toplantısına çok sayıda muhtar ve aza katıldı.

Muhtarlara hitap eden Başkan Genç, "Bizlere emanet edilen kamu kaynağının, bundan önce olduğu gibi; bu dönemde de tek kuruşunu zayi etmeden sizler aracılığıyla en güzel, en verimli bir şekilde kullanacağız." dedi. Bakan Genç, toplantıdan sonra muhtarlara iftar yemeği verdi.

Programlarını muhtarların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturduklarını belirten Başkan Genç, mahallelere adaletli bir şekilde hizmet götüreceklerini söyledi. Başkan Genç, "Ortahisarlıların tercihi ve teveccühü ile yeniden belediye başkanlığı görevimize devam ediyoruz. Aramızda yeni seçilen muhtarlarımız var onlarla da bu vesileyle tanışmak istiyoruz. Görevini devreden muhtarlarımıza teşekkürlerimizi iletirken yeni seçilen 26 mesai arkadaşımızla birlikte 84 muhtarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Çok güzel bir mesai birlikteliği geçirdik. Bir taraftan kurulum işleriyle uğraşırken diğer yandan her bir mahallemize ulaşmaya çalıştık. Tabi ki yarım kalan iş ve işlemlerimiz var. Yeni dönemde de gayretli bir şekilde önemli çalışmalar icra edeceğiz. Bizlere emanet edilen kamu kaynağını sizler aracılığıyla halkımıza götürmeye devam edeceğiz. Biz işe başlarken muhtarlarımızdan program teklifi alıyoruz. Bu daha önce yapılan bir iş değildir. İşimizi yaparken tabi ki hassasiyet göstereceğiz. Bütün mahallelerimize el atmaya devam edeceğiz. Adaletli ama imkanımız dahilinde işlerimizi yürüteceğiz" dedi.

40 bin metreküp asfalt serilecek

Ortahisar Belediyesi'nin 2019 Yılı Yol Programı hakkında bilgi veren Başkan Genç, şu bilgileri paylaştı: Yeni dönemde Allah nasip ederse 40 bin metreküp asfalt (kendi ürettiğimiz) planlıyoruz. Bu daha ziyade merkez mahallelerimizde. Çünkü Yalı, Gazipaşa, Kurtuluş gibi mahallelerimizde doğalgaz çalışmaları olduğundan dolayı buralarda yollarda bozulmalar olmuş. O nedenle asfalt çalışmalarımızı daha ziyade merkez mahallerimizde gerçekleştireceğiz. Geçmiş dönemde ihaleli beton çalışmalarımızdan kalan kısımları tamamlamak için bu dönem 11 bin metreküp normal beton programı yaptık. Bunun yanı sıra bizim standart kuru beton çalışmamız var. Kuru betonda mevcut kapasitemiz itibarıyla 16 bin 820 metreküp kuru beton çalışması planlıyoruz. Bunları yapmak için biliyorsunuz makine parkıyla beraber kuvvetli bir şantiyemiz var. Valilik bünyesinden gelen 7 bin metreküp küplük de bir payımız var" diye konuştu.

Muhtarlara fatura desteği veriliyor

Muhtarların telefon, internet, su gibi giderlerinin karşılandığını belirten Başkan Genç, "Muhtarlarımıza olan bilgisayar ve kırtasiye desteğine aynı şekilde devam edeceğiz. Şu anda 45 muhtarlığımızın su faturasını, 50'sinin internet faturasını, 41 tanesinin sabit telefon faturasını belediyemiz karşılıyor. Diğer yandan 61 tanesinin bilgisayarını tahsis etmiş durumdayız. Şu anda 12 adet muhtarlığımızın inşaatı da devam ediyor. 15 tanesinin de bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Fiziki imkânlarımızı da en iyi hale getirerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarına ağırlık verilecek

Kırsal mahallelerde kanalizasyonun çok büyük ihtiyaç haline geldiğini kaydeden Başkan Genç, bu konuda TİSKİ'ye programların hazırlanmasında yardımcı olacaklarını söyledi. Başkan Genç, "Bizden sanat yapısı konusunda talepler vardı. Ama ben her toplantıda şunu söylüyorum. Biz ilk önce şu yol sözümü tutalım.Sanat yapısı konusunda da heyelan tehlikesi olan, ivedi olan konuları da yapalım. Ayrıca merkeze yakın mahallelerimizde en temel ihtiyaç haline gelen konu kanalizasyondur. Zaten bu konuda Büyükşehir belediyemiz bünyesinde bir çalışma var. Kanalizasyonu olmayan bu mahallelerimizi iyileştirerek ayrı ayrı çalışmalarımızı yaparak süratle TİSKİ'nin programına koyacağız. Muhtarlarımızla belki bu dönemde yol, duvar, sanat yapıları dışında daha öne çıkan çalışmamız altyapı ve kanalizasyon olacak. İnşallah, hem bu konularda hem de diğer faaliyet alanlarımızda daha iyi daha koordineli bir yönetim anlayışı ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte daha gayretli bir çalışmayı ortaya koyacağız. Halkımız bunu bizden süratle ve ivedilikle bekliyor. TİSKİ müdürü birlikte bu konuları istişare edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Durmuş, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile çok sayıda muhtar ve aza katıldı.