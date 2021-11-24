Başkan Genç, öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Karlık İlkokulu'nu ziyaret ederek düzenlenen etkinliğe katıldı.

Okul Müdürü Yusuf Hacıfettahoğlu ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Genç, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, öğretmenlere günün anısına uygun olarak gül ile kalem hediye etti.

Ortahisar Belediyesi'nin kurulduğu günden itibaren okullara 13 milyon TL tutarında destekte bulunduğunu belirten Başkan Genç, “Allah'a çok şükür göreve geldiğimiz andan itibaren bir belediyenin birinci görevi olmamasına rağmen bugüne kadar 13 Milyonun üzerinde bir ödeneğimizi okullarımıza adeta bir seferberlik havasıyla birlikte aktardık. Bundan dolayı da çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Bu katkıların Ortahisarımızdaki başarılara yansıdığını görmek bizi ayrıca da mutlu ediyor. Çünkü 2014 yılında Ortahisar ülke genelindeki sıralamalarda 39. sıradayken periyodik olarak 21, 17, 9, 5 ve nihayetinde 1. sıraya kadar yükseldi. Bu sizin sayenizde oldu. Bu mesai mefhumunun üzerinde bir emektir. Belki sizin yetiştireceğiniz bir yavru yarın bu şehre sahip çıkacak, bu şehir için söz sahibi olacak. Veyahut ülkesi için söz sahibi olacak. Çok müthiş bir gayret var. O nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimin önemiyle ilgili annesinin 1980 ihtilalinden sonra başlatılan okuma-yazma kursuna katılarak kursu dereceyle bitirmesini örnek olarak anlatan Başkan Genç, şu ifadelere yer verdi: “Ben Maçkalıyım... Maçka eğitim konusunda diğer ilçelerimize nazaran biraz daha hassastır. Biz 7 kardeşiz. Beş kız, iki erkek Rahmetli annemiz ve babamız bizi okuttular, hem de yüksek tahsilde okuttular. Annem okur-yazar değildi. İhtilalden hemen sonra okuma-yazma seferberliği başlatılmıştı. Ben bir taraftan okula gidiyordum, diğer yandan annemi akşam kursa götürüyordum. Annem azimliydi Orada okuma yazmayı öğrendi ve kursu da dereceyle bitirdi. O nedenle eğitim çok önemli. Hepimizin ailesinde böyle hikâyeler var” diye konuştu.