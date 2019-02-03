Başkan Genç: “Projeler yarım kalmayacak”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projelerin yarım kalmayacağını belirterek, Ortahisar'ı altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kendine yetebilecek bir vizyona kavuşturacaklarını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Ortahisar'ın kurucu belediye başkanı olarak bugüne kadar pek çok projeyi ilçeye kazandırdığını kaydeden Başkan Genç, "Görevi üstlendiğimiz 2014 yılından bu yana daha yaşanabilir bir Ortahisar hedefiyle birçok projeyi, hizmeti ilçemize kazandırdık. Halihazırda devam eden birçok projemiz var. Bunların akamete uğramaması ve bunların üstüne yenilerinin eklenmesi için 31 Mart yerel seçimlerinde desteğe ihtiyacımız var. Ben inanıyorum ki, 31 Mart'tan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ve devam eden bütün projelerimizi nihayete erdirmiş olacağız" dedi.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla her anlamda kendine yetebilecek bir Ortahisar'ı inşa edeceklerini dile getiren Başkan Genç, “Bizim derdimiz halka hizmettir. Başka bir derdimiz yok. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle hareket ederek güzel Ortahisar'ımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmak için gayret edeceğiz. Öncelikli hedefimiz Ortahisarı'ımızı altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla her anlamda kendine yetebilecek bir vizyona kavuşturmaktır. Bunu yapmak için de bir hedef ortaya koymak, bir vizyon sahibi olmak gerekli. İşte Tünel Akvaryum projemiz. Tünel kazı çalışmalarını tamamladık. Akvaryum inşaatıyla ilgili süreç devam ediyor. Akvaryumu da ihale edip kısa zamanda yapacağız. Diğer yandan Tarihi İpekyolu Projesi'nde de çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönemde ihaleye çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Vizyonel projeleri hayata geçireceğiz"

5 yıllık sürede dört tane halı saha, spor temalı parklar ve gençlik merkezleri inşa ettiklerini kaydeden Başkan Genç, "Biz istiyoruz ki, ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın meselesi çözülsün. Yerel yönetimlerden, kamudan isteği yerine getirilsin. İşte biz, bunu gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. İstiyoruz ki, bu güzide ilçemizde taş taş üstüne koyalım. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, sanatsal, kültürel ve sportif amaçlara hizmet edecek ve adeta Ortahisar ile özdeşleşecek vizyonel projeleri hayata geçirelim. Bu anlamda sanatsal ve kültürel etkinliklere hizmet edecek bir kültür ve kongre sarayının yapılmasını elzem görüyorum. Yine çocuklarımızın yüzme, atletizm, masa tenisi, basketbol ve futbol gibi bütün spor faaliyetlerini icra edebileceği çok amaçlı tesislerin yapılmasını sağlayacağız. Geçen 5 yıllık süre zarfından dört tane halı saha, spor temalı parklar ve gençlik merkezleri inşa ettik” ifadelerini kullandı.