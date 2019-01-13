Başkan Genç, seçmen nakillerini almak isteyen vatandaşları uyardı

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçmen nakillerini almak isteyen vatandaşları uyardı.

31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle seçmen nakillerini alan ve almak isteyen vatandaşları uyaran Başkan Genç, "Ortahisar'da ikamet eden bütün vatandaşlarımız, siyasi tercihleri ne olursa olsun, oy verme işlemlerini hizmet aldıkları ve yaşadıkları Ortahisar'da gerçekleştirmelidir" dedi.

Seçmen nakillerini almak isteyen vatandaşlara ilgili YSK kararını hatırlatan Başkan Genç, "YSK'nın beyan ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kaydını dondurulacağıyla ilgili karar aldı. 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" diye konuştu.