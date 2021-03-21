Başkan Genç: “Şehir merkezine yoğunlaşacağız”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile toplantı yaptı. Fen işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin ile Fen İşleri Müdürü Baki Altuntaş ve Yol İşleri Sorumlusu Abdurrahman Öztürk'ten 2021 yılı faaliyet programı ile ilgili bilgi alan Başkan Genç, “2021 yılında şehir merkezinde yapılan çalışmalar nedeniyle bozulan altyapıya ağırlık vereceğiz” dedi.

Başkan Genç, bozulan altyapıyı eskisinden daha güzel ve nitelikli hale getirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini kaydetti. Genç, “Ortahisar'ımızda çok yoğun bir altyapı çalışması var. Bir yandan TİSKİ eskiyen su hatlarını yenilerken, diğer yandan doğalgaz, telefon ve elektrik kurumları da kendi çalışmalarını yürütüyor. Haliyle altyapımız bundan etkileniyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle altyapımız çok ciddi oranda deforme oldu. Vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konuların başında bunlar geliyor. Özellikle yağmurlu günlerde sokak ve caddeler kullanılmaz hale geliyor. Diğer yandan bu çalışmaların da yapılması gerekiyordu. Özellikle yıllardır gündeme getirilen TİSKİ'nin su hatlarını yenilemesi çok elzemdi. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu altyapı çalışmalarına destek olmak için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Yap-boz yapmamak için de bütün kurumlarımızla irtibat halinde olacağız. Altyapı çalışmalarının tamamıyla sona erdiği yerlerden başlayarak şehrimizin altyapısını eskisinden daha sağlam ve nitelikli bir hale getireceğiz” diye konuştu.

“86 mahallemizde yapacağımız proje ve hizmetleri belli bir plan dahilinde yapıyoruz”

Fen İşleri Müdürlüğü'nün belediyenin en ağır yükünü üstlendiğini belirten Başkan Genç, “Ortahisar ilçemizde bulunan 86 mahallemizde yapacağımız proje ve hizmetleri belli bir plan dahilinde yapıyoruz. Plan ve programlarımızı vatandaşlarımızın ve mahalle muhtarlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak mahallelerimizin sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. 2021 programımızı da bu doğrultuda oluşturduk. Geçen yılki programımızı pandemiye rağmen büyük oranda gerçekleştirdik. İnşallah, sizlerin de yoğun gayretiyle bu seneki programımızı da tamamıyla hayata geçirerek hedeflerimizi tutturmuş olacağız. Salgından dolayı geçen yıl olduğu gibi bu sene de işimiz bir hayli zorlaşacak. Ben bu anlamda hepinize gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemizin en ağır yükünü sizler taşıyorsunuz. Kol gücüyle, alın teriyle çalışıyorsunuz. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok yoğun gayret gösteriyorsunuz. Fen işleri belediyemizin belkemiğini oluşturuyor. Hepinize ortaya koyduğunuz bu emekten, alın terinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve 2021 yılı faaliyet döneminin de Ortahisarımız için, hepimiz için hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.