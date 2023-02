Başkan Genç'ten depremzedelere moral desteği

Ortahisar Belediyesi Türkiye'nin 11 ilini vuran deprem felaketi nedeniyle yapılan çalışmalara destek olmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ortahisar Belediyesi arama kurtarma çalışmaları, yardım ve destek çalışmaları ve temizlik çalışmaları olmak üzere üç farklı alanda yaraların sarılması için faaliyetlerine devam ediyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, depremin ilk günü olan 6 Şubat'ta arama kurtarma ve yardım çalışmalarını organize etmek için Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin başkanlığında kriz masası oluşturdu. Kriz Masası'nda Başkan Yardımcıları Erdoğan Beder ile Fatih Göktaş, Yapı Kontrol Müdürü Hasan Keleş, Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yusuf Keskin görev yapıyor.

Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş'a 11, Gaziantep'e 2, Hatay'a 27 ve Adıyaman'a 17 tır yardım malzemesi gönderen Ortahisar Belediyesi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Ortahisar Belediyesi'nin arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için de Hatay'da 14 kişilik arama kurtarma ekibi ve 15 görevli personeli, Adıyaman'da 40 kişilik arama kurtarma ekibiyle, 14 kişilik temizlik ekibi, Kahramanmaraş'ta ise 10 kişilik temizlik ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ortahisar Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri bugüne kadar Adıyaman'da 13, Hatay'da ise 9 vatandaşı enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Ayrıca Ortahisar Belediyesi Adıyaman'da bir de yemekhane kurarak depremzedelere sıcak yemek hizmeti veriyor. Ortahisar Belediyesi'nin halihazırda deprem bölgesinde 15 minibüsü, 20 kamyonu, 25 iş makinesi ve Kahramanmaraş'ta 2 çöp kamyonu görev yapıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kriz masası ekibiyle birlikte depremden en çok etkilenen Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü. Ortahisar Belediyesi'nin arama kurtarma ve destek ekipleriyle görüşen Başkan Genç, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak geceyi afet bölgesinde geçirdi. Depremzedelerle de görüşen ve onlara moral desteği vererek teselli eden Başkan Genç, yaraları sarmak için Türkiye'nin dört bir tarafından deprem bölgelerine arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderildiğini aktardı.

Türk milletinin her zaman olduğu gibi tabii afetler karşısında bir kez daha kenetlendiğini ve tek vücut olduğunu belirten Başkan Genç, “Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşadık. Maalesef, 11 ilimiz depremden doğrudan etkilenerek maddi ve manevi kayba uğradı. Bununla birilikte 85 milyon vatandaşımız deprem afeti karşısında tek vücut oldu, adeta kenetlendi. Yaşanan felâketi duyar duymaz belediyemiz bünyesinde kriz masası oluşturarak yardım çalışmalarını organize etmeye başladık. İlk gün yardım ve destek çalışmalarına katkı sağlamak için 3 araba gönderdik. Gerek belediyemiz tarafından, gerekse vatandaşlarımız tarafından sağlanan yardım malzemelerini gönderilmesi işini Başkan Yardımcımız Coşkun Şahin organize etti. En büyük acımız tabi ki, can kayıplarımız. Diğer maddi kayıplar telafi edilir ama can kaybının telafisi yoktur. Ele vererek, yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri aşacağız. Türk milleti daha büyük badireleri atlatmıştır, bunu da elbette birlik ve beraberlik içinde atlatacaktır” diye konuştu.