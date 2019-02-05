Başkan Genç'ten Saadet Partisi'ne ziyaret

Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile birlikte Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı ile Ortahisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Murat Özcan ve İl Başkanı Cevat Kurt ile bir süre görüşen Başkan Genç, seçim sürecinin huzurlu ve demokratik bir ortamda geçmesi için bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında siyasi partiler arasındaki ilişkilere vurgu yapan Başkan Genç, "Birbirimizin yüzüne bakacak, birbirimizin gözünden gözümüzü kaçırmayacak kadar, birbirimizi eleştirelim" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şöyle bakıyorum biz birbirimizi, farklı partilerin mensupları olarak eleştireceğiz de ama bu şehirde yaşıyoruz, birbirimizin gözüne bakacak kadar eleştirelim. Birbirimizden gözümüzü kaçırmayacağız, birbirimizin yüzüne rahat bakacak şekilde eleştirilerimizi yapmalıyız. Ben de o kadar eleştiri yapıyorum. Sizin de bizim de katkı sağlamamız lazım. Bu şehirde yaşıyoruz, iyi günümüzde kötü günümüzde birlikte olacağız. Siyaset bazı zaman bizim istediğimiz doğrultuda gitmese bile asgari müştereklerimiz var. Siyaset başka, dostluk ilişkileri başkadır. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Netice itibarıyla bu şehirde yaşıyoruz ve hepimiz bu şehrin daha ileri noktalara gitmesi için mücadele ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın inancımızın gereği olarak Türk milletine yüklediği sorumluluk itibarıyla ortak bir fikir birlikteliğimiz var. Bu fikir birlikteliğinin, bu inancın mensuplarıyız. Farklı partilerde olacağız ama bu yolculukta birlikteyiz. Bu yolculuğun mimarlarından hepimizin ortak değeri olan, Allah nur içinde yatırsın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan bu davanın önderidir."

Güzel bir seçim atmosferi oluştu

Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt ziyaretinden ötürü Başkan Genç'e teşekkürlerini iletti. Başkan Genç'in siyasi partileri ziyaretinin Trabzon'da siyasette özlenen bir tabloyu oluşturduğuna dikkat çeken Kurt, "Güzel bir seçim atmosferi oluştu, inşallah bu hava seçimlerden sonra da devam eder. Ahmet Metin Genç, özlediğimiz, arzuladığımız bir siyasi tablo ortaya koydu. Hiçbir parti ve sivil toplum örgütü ayırt etmeden herkesle görüştü. Neticede savaş yapmıyoruz, düşman da değiliz. Biz birbirimizi seveceğiz. Ahmet Başkanın kurduğu bu köprü aslında bütün Türkiye'de olması gereken bir durumdur. Başkanımızın bu demokratik tarzını benimsiyorum, bu sayede şehrimizde güzel bir siyasi hava oluştu. Başkanımızdan bu üslubunu seçilmesi halinde de devam ettirmesini bekliyoruz" diye konuştu.