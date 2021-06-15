Başkan Genç'ten “Sokak hayvanlarını unutmayın” uyarısı

Ortahisar Belediyesi ile Türk Kızılayı Gençlik yapılanması sokak hayvanlarını unutmadılar. Yaz ayılarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte sokakta yaşayan canlıların su ve yiyecek bulma sıkıntısı çekeceğini düşünen yetkililer 19 mahalleye su ve mama kapları bıraktı. Türk Kızılay'ının Gençlik yapılanması Trabzon Şubesi ile Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün önceden belirlemiş olduğu noktalara bugün bırakılan su ve mama kaplarına vatandaşların duyarlılık göstermesini dile getiren başkan Genç, “Minik dostlarımızı unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Genç, “ Artık havalar ısındı, nem oranı yükselmeye başladı. Bu nedenle, sokakta yaşayan dostlarımızın suya ulaşması zorlaşıyor. Bu vesile ile Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve Türk Kızılay'ı Trabzon Gençlik yapılanması ile birlikte belirlenen yerlere bugün su ve mama kapları bıraktık. Bu şehir sadece biz insanların değil, aynı zamanda da içerisinde yaşayan diğer canlılarında şehri olduğunu unutmamamız gerekli. Onların da yaşamını kolaylaştırmak zorundayız. Bize emanet olan minik dostlarımızı unutmayalım. Kent sakinlerine sesleniyorum, tatile çıktığınız dönemlerde hayvan dostlarımızı sokaklarda olduğunu unutmayın ve mutlaka ihtiyaçlarını karşılayalım. Onların hepimize emanet olduğunu unutmayalım” dedi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını belirten Genç, "Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Yüce rabbimizin sessiz kulları olan hayvanlara sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu çalışma ile hem onların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlarımızın ve imkan sahibi kurum, kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek istedik. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz" diye konuştu.