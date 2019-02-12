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Başkan Gümrükçüoğlu Salı pazarında bez torba dağıttı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ortahisar ilçesinin Yenimahalle Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ortahisar ilçesinin Yenimahalle Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.


Pazaryerini ziyaret ederek hemşehrileri ile hasbihal olan Başkan Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesini Trabzon'da ivedilikle sürdürdüklerini kaydetti.


Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için plastik poşet kullanımının önüne geçmek gerektiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Plastik poşetler doğaya çok önemli zararlar veriyor. İnsanlık adına bunun önüne geçmek gerekiyor. Plastik poşet yerine bez torba kullanarak dünyamızı bu kirlilikten korumalıyız” dedi.

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