Başkan Osman Nuri Ekim öğrencilerle buluştu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabatlılar Vakfı tarafından düzenlenen programa katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Akçaabatlılar Vakfı tarafından burs verilen öğrencilerle tanışmak ve öğrenciler arasında kaynaşmayı geliştirmek adına Akçaabat'ta kahvaltılı bir program düzenlendi. Her bir öğrenci ile bire bir sohbet ettikten sonra düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biriyim. Yaşımın genç olmasından dolayı sık sık gençlerle bir araya gelip onlarla sohbet etmeye gayret gösteriyorum. Bugün de Akçaabatlılar Vakfımızın düzenlediği bu programa katılarak sizlerle bir arada olmak istedim. Ben de sizler gibi ilkokulu ortaokulu liseyi Akçaabat'ta okudum. Üniversite eğitimimi Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladım. Çevre Mühendisiyim. Mezun olduktan sonra kendi şirketimde uzun bir süre Çevre Mühendisliği mesleğimi icra ettim. Şimdi ise doğduğum büyüdüğüm memleketime, Akçaabat'a, Belediye Başkanı olarak hizmet ediyorum. Gençler şunu hiçbir zaman unutmayın ki ulaşılamayacak hedef, üstesinden gelinmeyecek iş yoktur. Yeter ki çok okuyun, çok çalışın çok araştırın. Azimli ve kararlı olun. Ülkemizin geleceği siz gençlerin elinde. Bu sorumluluğunuzu sakın unutmayın. Atacağınız her adımı bu bilinçte atın, vereceğiniz her kararı bu bilinçte verin” dedi.

Akçaabat Belediyesi olarak her daim gençlere destek olmaya gayret ettiklerini belirten Ekim “Gençlere yönelik birçok sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri hayata geçiriyoruz. ‘Spor yapmayan gencimiz kalmasın' diye Akçaabat'ta spor yatırımlarımız hayata geçiriyoruz. Özellikle siz gençlerimizin en çok faydalanacağı Söğütlü Kültür Merkezinin inşaatına bugün başladık. Bunun yanında Akçaabatlılar Vakfımızın organizesinde siz gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlamak adına sizlere burs desteği veriliyor. Sizlerden tek isteğimiz çalışın, başarılı olun, donanımlı bir şekilde okulunuzu bitirin ve iyi yerlerde işe başlayın. Mesleğinizi elinize aldığınız zaman Akçaabat'ı ve Akçaabatlılar Vakfını sakın unutmayın. Kim bilir belki de üç sene sonra veya beş sene sonra sizlerin katkılarıyla öğrenciler burs alabilecekler. Bu halkayı bu şekilde inşallah genişleteceğiz. O yüzden burayı, geldiğiniz yeri sakın unutmayın” şeklinde konuştu.