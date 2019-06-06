Başkan Revi: "Asıl akıllı olması gerekenler terör örgütleri ile işbirliği yapanlardır"

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, havalimanında bir kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "akıllı ol" diye seslenmesiyle ilgili, "Sayın Bakanımıza yapılan bu hadsiz saldırıyı kınıyorum. Asıl akıllı olması gerekenler terör örgütleri ile işbirliği yapanlardır" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bu provokasyona çanak tuttuğunu belirten AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, "CHP adayını karşılamak için Trabzon Havalimanı'na gelen CHP'li gruptan bir kişi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya havalimanından ayrılırken 'Akıllı ol' şeklinde provokatif saygısızlık yapıyor. Fakat bu hadsizliğe ne CHP adayı ne de CHP'li birisi tepki gösteriyor. Görünen o ki CHP'de terörle mücadele edenlere karşı saygısızlık kurumsal bir hal almış" ifadelerini kullandı.

"Bizler CHP adayından Trabzon'da yapılan bu saldırı için kınama bekledik"

Terörle mücadelede önemli mesafeler elde edilmesinin mimarlarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yapılan bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunun altını çizen Revi, "Bizler CHP adayından Trabzon'da yapılan bu saldırı için kınama bekledik. Fakat kendileri bu konuyu ağzına bile almadı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gece gündüz çalışarak terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan bu saygısızlığı kınamaktan aciz olan bir şahsın kamuoyunda göstermeye çalıştığı 'uzlaşmacı' tavırların tamamen göstermelik olduğu ortaya çıkmıştır. Herkesle uzlaşacağım diyen biri ne yazık ki bütün militanlarla uzlaşı içerisindedir" şeklinde konuştu.

Revi, "Benzer durum kendilerine olsa CHP'liler ortalığı ayağa kaldırırdı. Fakat bunu kendi militanları yaptığı vakit olayı gayet hoş karşılayıp bir hak olarak görüyorlar. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan bu saygısızlığı, bu olayı görmezden gelenleri esefle kınıyor tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamuoyunu terörün belini kıran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.