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Başkan Sarıalioğlu çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor

Trabzon’un Of ilçesi Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, bir ömür boyu birlikteliğe “evet” diyen genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Trabzon'un Of ilçesi Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, bir ömür boyu birlikteliğe “evet” diyen genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.


Bugüne kadar çok sayıda çiftin nikah merasimini gerçekleştiren Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, düğün merasimlerinin tamamına katılmaya gayret gösteriyor. Gece gündüz demeden tüm davetlere cevap vermeye çalışan Başkan Salim Salih Sarıalioğlu, vatandaşının her anında yanında olmaya devam ediyor. Yeni bir hayata merhaba diyen çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Sarıalioğlu, "Aile toplumun temel taşıdır. Bizim medeniyetimizde ve inancımızda yeri son derece önemlidir. Genç çiftlerimiz inşallah aile olmanın tüm hassasiyetlerine dikkat ederek, bir ömür boyu mutlu olurlar" dedi.

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