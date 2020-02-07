Başkan Zorluoğlu: "2021 yılı sonunda yeni otogara taşınacağız"

Vakfa bağlı 30 derneğin başkan ve yöneticileri yaptıkları faaliyetler hakkında Başkan Zorluoğlu'na bilgi verdi. Başkan Zorluoğlu, toplantıya katılan dernek yöneticilerine yaptıkları çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Şehri ortak akılla yönetmek istediğini her fırsatta dile getiren Başkan Zorluoğlu, 3 ayda bir toplantılara katılmak istediğini vurguladı.

Başkan Zorluoğlu gelirlerin artırılması noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek “Tüm mülklerimizin kira bedelini rayiç bedele yaklaştırdık. Bunun için bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanları ile çalıştık. 2020 yılından itibaren yeni kira bedellerini uygulamaya koyduk. Belediye mülklerinde 808 bin kişinin hakkı var. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Alacaklarımızın tahsili noktasında da kapsamlı bir çalışma başlattık. 2020 yılında bu manada hem kira gelirlerimiz hem de piyasadan alacaklarımız bakımından epey bir sıçrama yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Personel alımı konusunda örnek bir uygulamaya imza attıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu “TİSKİ ile ilgili 27 pozisyona 223 eleman almak için objektif kriterler koyduk. Başvuruları internet üzerinden aldık. 6 bin kişi başvurdu, şartları taşıyan 2 bin 300 kişi mülakata ve uygulama sınavına tabi tutulacak. Mülakat heyetinde şu anda kim var kim yok benden başka kimse bilmiyor. İstiyorum ki tertemiz bir süreç olsun. Bu şehirde gerçekten adaletli hakkaniyetli personel alımı yapmak istiyoruz. Öte yandan gerek memur gerek işçi personelimizle ilgili geldiğimizden bu tarafa tüm şartlarımızı zorlayarak makul artışlar yapmaya özen gösterdik. Önümüzdeki süreçte de artış yapmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Bu bir lütuf değil, personelimizin hak ettiği bir şeydir” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili de sivil toplum örgütlerini bilgilendiren Başkan Zorluoğlu “Otogar meselesi Trabzon'un önemli bir sorunuydu. 40 yıl önce yapılan otogarın yenilenmesi gerekiyordu. Bununla ilgili yer tespiti yaptık. Şu anda projesi üzerinde çalışılıyor. Mart ayının sonuna doğru projesi tamamlanmış olacak. Modern çok büyük olmayan, ihtiyacı karşılayacak, Trabzon'a yakışır bir otogar yapmak istiyoruz. 2021 yılının sonunda yeni otogarımıza taşınmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Zorluoğlu, şehrin otopark meselesine de özel önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Trabzon'da yeterli açık ve kapalı otoparkımız yok. Devraldığımız işlerden olan Tanjant yolu üzerindeki otomatik 311 araçlık çok katlı otopark, nisan ayı içerisinde faaliyete geçiyor. Meydandaki İskenderpaşa Camii'nin hemen yanındaki mevcut otoparkı yenilemek için birkaç hafta içerisinde ihale yapacağız. Birkaç ay içerisinde başlamayı planladığımız otopark 400 araç kapasitesine sahip olacak. Yine Ankara'da Koruma Kurulu ile de görüştüğüm Kadınlar Pazarı'nın karşısında şu anda açık alan olarak kullandığımız yerin altına girmek suretiyle düşündüğümüz 180 araç kapasiteli otopark çalışması yapıyoruz. Kadınlar Pazarı projemizin alt kısmında da 70 araçlık otopark bulunmaktadır. Ayrıca şu anki öğretmenevi ve Cudibey Okulu'nun olduğu alan da bize geçiyor. O alanın üzerinde ve altında Meydan bölgesinin ihtiyacına cevap verecek otopark yapmayı planlıyoruz. 5 yılda 16 otopark yapmayı hedefliyoruz.”