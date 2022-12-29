Başkan Zorluoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Arsin Elmaalan'da beton çalışması tamamlanan yolları ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını da denetleyen Başkan Zorluoğlu, ardından ilçenin rüya projesi Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmal inşaatını yerinde inceledi. Zorluoğlu'na ziyareti sırasında Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Seda Beşir, İLBANK A.Ş. Bölge Müdürü Cafer Bilgin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül ve ilgili daire amirleri eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, Trabzon'da ve Arsin'de yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Büyük ilgiyle karşılanan Zorluoğlu, “Burası şehrimizin çok önemli tarihi bir merkezi. Yanbolu vadisi ve devamında Santa Harebeleri önemli turizm merkezi. Yanbolu yolunu ve devamında Santa Vadisi'ne giden yolların altyapı ve üstyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Yine Arsin'e, Araklı'nın ve Yomra'nın bir kısmına hizmet verecek olan içme suyu ve arıtma tesisi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bakımdan Arsin'imiz de Büyükşehir kaynaklarından büyüklüğüyle ve konumuyla mütenasip bir pay alması da hakkıdır. Sadece Ortahisar'a değil 18 ilçemizin tamamına adaletli ve hakkaniyetli hizmet götürmek istediğimizi her zaman dile getirdik. Geçtiğimiz süre içerisinde de Trabzon'un bütün ilçelerine dokunduk. Birçoğunda başlattığımız çalışmalarda sona gelindi. 2022 yılı için ‘Bu sene yol senesi' dedik. Bunun gereğini de her ilçemizde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

3 ilçe 42 mahalleye sağlıklı su

İlçelerin kronik hale gelmiş içme suyu sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Sağlıklı içme suyu sorunu olan ilçelerimizden biri de Arsin'di. Şimdi bu projeyle birlikte ilçemize uzun yıllar hizmet edecek bir içme suyu tesisi kazandırmış olacağız. Yaklaşık 400 milyon TL gibi büyük bir bütçeyle birlikte Arsin'in 32, Araklı'nın 7 ve Yomra'nın 3 mahallesi olmak üzere toplam 42 mahallemize sağlıklı bir içme suyu kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“Projede 2 mikro HES de var”

Başkan Zorluoğlu, 78 kilometrelik içme suyu hattı imalatının tamamlandığını kaydederek, “8 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı için çalışmalar devam ediyor. 2 maslak, 20 tahliye odası, 25 adet vantuz odası ve farklı ebatlardaki 8 adet içme suyu deposunun da yapımı tamamlandı. 263 lt/sn kapasiteli arıtma tesisinin yapımı da hızla devam ediyor. Projede ayrıca 497 KW ve 286 KW kapasiteli, yıllık toplam getirisi yaklaşık 20 milyon TL olacak 2 adet mikro HES yapılacak. 2023 yazına kadar evlerinize temiz ve sağlıklı içme suyunu ulaştıracağız” diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar teşekkür etti

Ziyaret sırasında sıkıntıları birinci ağızdan dinleyen Başkan Zorluoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili daire başkanlarına talimat verdi. Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise, "Göreve başladığınız günden itibaren ilçemizi çok kez ziyaret ettiniz. Büyükşehir Belediyesinin varlığı ilçemizde kendisini fazlasıyla hissettiriyor. İlçemizde hizmet veren gasilhane çok önemli bir hizmet. İlçemize gösterdiğiniz yakın ilgi nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.