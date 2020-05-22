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Başkan Zorluoğlu çay alım fabrikasını gezdi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay üreticilerinin bahçelere girmeye başlamasının ardından Trabzon’un Of ilçesi Eskipazar Çay Fabrikası’nda çay alımları ile ilgili bir tören düzenlendi, dualar edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaş çay üreticilerinin bahçelere girmeye başlamasının ardından Trabzon'un Of ilçesi Eskipazar Çay Fabrikası'nda çay alımları ile ilgili bir tören düzenlendi, dualar edildi.


Of Eskipazar Çay Fabrikası bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, daire amirleri, fabrika çalışanları ile çay müstahsilleri katıldı.


Düzenlenen törende yeni yaş çay sezonunun kazasız belasız ve bereketli geçmesi için edilen duaların ardından fabrikada çeşitli incelemelerde bulunuldu. Başkan Zorluoğlu ve törene katılanlar, çay alım ambarını da ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


ÇAYKUR Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaş çay yapraklarının toplama olgunluğuna ulaşması ile 19 Mayıs 2020 günü yaş çay alımlarına başladı. ÇAYKUR, ilk 3 günde 16 bin ton civarında yaş çay yaprağı aldı. Of Eskipazar Çay Fabrikası ise ilk üç günde 210 ton yaş çay alımı yaptı. Çay hasadının önce sahil kesimlerinde ardından ise kademeli olarak iç kesimlere doğru yoğunluğunu artırması bekleniyor.

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