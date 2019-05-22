Başkan Zorluoğlu, doğal gaz altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı

Doğal Gaz Şirketi'nin Trabzon Rize Şirket Müdürü Mehmet Salih Ayaydın, İşletme Müdürü Burak Adanur ve Yatırımlar Müdürü Hasan Koç ile bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, şirketin Trabzon ve ilçelerindeki doğal gaz altyapı şebeke çalışmalarını ve planlamaları harita üzerinde inceledi.

2019 yılı mayıs ayı itibarıyla kentteki şebeke uzunluğunun 691 bin metreye ulaştığını belirten Şirket Müdürü Ayaydın, yıl sonu hedeflerini ise 847 bin metre şebeke uzunluğuyla 110 bin abone şeklinde açıkladı.

Trabzon'da Akçaabat, Ortahisar, Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Yomra, Hayrat, Maçka, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinin lisans alanlarında bulunduğunu belirten Ayaydın, bu ilçelerden Akçaabat, Ortahisar, Arsin, Araklı, Sürmene ve Of'ta aktif olarak gaz kullanıldığını söyledi.

Başkan Zorluoğlu'na ilçelerdeki abone, şebeke uzunluğu ve yatırım planlamalarına dair bilgileri de aktaran Ayaydın, çalışmalarında karşılaştıkları sorunları ve taleplerini de ileterek, Trabzon'daki doğal gaz alt yapı çalışmalarının hızlanarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise gerek vatandaşların konforu gerekse çevre sağlığı açısından ideal yakıt olan doğal gazın şehrin daha fazla noktasına ulaşmasına yönelik gayretleri ve kapsamlı bilgilendirme için teşekkür etti.