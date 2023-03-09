Başkan Zorluoğlu Elbistan'ın yaralarını sarmaya çalışıyor

Kardeş şehir Kahramanmaraş'ın ve 2. depremin merkez üssü Elbistan'ın yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, deprem bölgesine geri döndü. Elbistan'daki Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, “Depremden etkilenen kardeşlerimiz rahata kavuşmadan bize uyku yok” dedi.

Depremin hemen ardından Bölge Koordinatörü olarak Kahramanmaraş'ta görevlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, geçtiğimiz günlerde geldiği Trabzon'da acil işlerini halleder etmez vakit kaybetmeden yeniden deprem bölgesine gitti. Ekibiyle birlikte gece gündüz demeden görev yapan Başkan Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte depremzedelerin tüm sıkıntılarıyla da yakından ilgileniyor. Elbistan'da bir haftalık çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Zorluoğlu, yapımı devam eden konteyner kentlerin son durumunu yerinde incelerken, eşi Sevcan Zorluoğlu da kadın ve çocuklarla bir araya geldi.

"İlk etapta bin konteynerin inşaası tamamlanacak"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Elbistan'da MÜSİAD'la birlikte inşa etmeye gayret ettiğimiz konteyner kent alanındayız. Burada ilk etapta 1000 tane konteynerin inşası tamamlanacak. Şu ana kadar epey bir zemin iyileştirme çalışması yaptık. Binlerce kamyon malzeme buraya çekildi. Şimdi ince malzemesi de serildi ve neredeyse asfalta hazır hale geldi. Bir taraftan altyapı çalışmaları AFAD'ın koordinasyonunda devam ediyor. Biz de TİSKİ olarak destek veriyoruz. Buranın içme suyu, kanalizasyon ve elektrik hatlarının döşenmesi konusunda epey bir mesafe alındı. Bir taraftan da konteynerler yerleştiriliyor. Şu ana kadar 70'in üzerinde konteyner bu alana yerleşti. İnşallah 15-20 gün içerisinde bu sayıyı 1000'e kadar yükseltmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) da 1000 konteynerlik bir alanı olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Orada da şu anda dolgu çalışması tamamlanmak üzere. 2 gün içerisinde bütünüyle tamamlanır. Orada da altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik sistemleri kurma çalışmalarına başlıyoruz. 30 ila 45 gün içerisinde bu bölgede insanların konteynerlerine yerleştiği, altyapısı üstyapısı, aydınlatması, güvenliği, sosyal alanları ve çocuklar için uygun oyun alanlarıyla yaşanabilir bir mahalle kurmayı hedefliyoruz. Yani 2000 tane konteyner ortalama 5 kişiden 10 bin nüfusa tekabül ediyor. Bu bir mahallenin hatta bazı ilçelerimizin nüfusundan daha fazla bir nüfus demek. O bakımdan birçok boyutuyla bunu iyi planlayıp iyi değerlendirmek gerekiyor. Konteyner kenti en kısa sürede hazırlayıp, depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Tamamlandığında Elbistan'da geçici yerleşme anlamında çok büyük bir mesafeyi de kat etmiş olacağız. İnsanlarımız artık çadırlardan daha konforlu, güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilecekleri, içerisinde sıcak suyunun banyosunun, iki odasının olduğu bu geçici yerleşim yerlerine gelecekler ve burada daha huzurlu bir geçiş dönemi yaşayacaklar” şeklinde konuştu.