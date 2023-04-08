Başkan Zorluoğlu ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesine giderek yapımı devam eden Trabzon Sürmene Orta Mahalle Kuzey Sahili plaj düzenleme alanını yerinde inceledi.

Talep ve sorunları yerinde dinlemeye özen gösteren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe gezileri kapsamında Sürmene ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sürmene'de yapımı devam eden Trabzon Sürmene Orta Mahalle Kuzey Sahili plaj düzenleme alanında incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu'na Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire amirleri eşlik etti.

Her ilçeye eşit hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha sonra Sürmene ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Zorluoğlu, Sürmene'de yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Zorluoğlu, “Sürmene ilçemiz, Trabzon'umuzun çok önemli merkezlerinden birisidir. Sürmene'nin Büyükşehir kaynaklarından büyüklüğüyle ve konumuyla mütenasip bir pay alması da hakkıdır. Her ilçemizde hakkaniyetli bir çalışma yürütmeye gayret sarf ediyoruz. Sürmene ilçemize de altyapıdan üst yapıya kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Şuanda, Trabzon-Sürmene-Orta Mahalle-Kuzey Sahili Plaj Düzenleme alanı tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 1 ay içerisinde tamamlanacak. Bu alanda 360 metre oturma duvarı, bin 500 metrekare bazalt kaplama, 6 metrekare büfe, kadın-erkek soyunma kabinleri ile tuvaletler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu ile sohbet eden vatandaşlar ve ilçe esnafı, “Birçok kez ilçemizi ziyaret ettiniz. Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını görüyoruz. Hem ilçemize hem de şehrimize yaptığınız hizmetlerden dolayı müteşekkiriz” diyerek teşekkür ettiler.