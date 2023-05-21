Başkan Zorluoğlu kadınlarla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını, taleplerini ve şehirle ilgili fikirlerini dinleyen Başkan Zorluoğlu, programa katılanlara günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirilen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, görenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Başkan Zorluoğlu, kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde Trabzonlu kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yaklaşık 100 kadının bulunduğu sohbet programına; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun eşi Nilüfer Karaismailoğlu, Başkan Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Kadın STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Başkan Zorluoğlu, söyleşiye katılan kadınlara çiçek takdim etti.

Her alanda kadınların düşüncelerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Kıymetli hanımefendilerin hayata geçirdiğimiz hizmetleri en iyi şekilde kullanmasına olanak sağlayacak bir anlayışla altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trabzon'u kadın dostu şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu programda daha çok sözü sizlere bırakmak istiyorum. Sorunlarınız, talepleriniz ve şehre dair önerilerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü şehre dair fikirleriniz bizim için çok önemli" dedi.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ndeki atölyelerde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin Büyükşehir Belediyesince satın alındığının bilgisini veren Başkan Zorluoğlu, “Kadınlarımızın üretebilecekleri ve ürettikçe kazanabilecekleri atölyelerimiz var. Burada gerçek anlamda üretimin yapıldığı ve üretilen ürünlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp aynı zamanda bir gelir oluşturmayı amaçladığımız özel bir model oluşturuyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesinin bu ürünleri satın alma garantisi var. Merkezimizde üretilen her ürünü Büyükşehir Belediyemizin turizm destinasyonlarındaki büfelerde, hediyelik eşya satılan bölümlerde değerlendireceğiz” diye konuştu.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi yapılırken her şeyi düşündüklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Merkezimiz özel gereksinimli vatandaşlarımıza da hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Önümüzdeki günlerde buradaki hizmetlerimizi talebe göre şekillendireceğiz. Özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere birçok farklı toplumsal kesime hizmet etmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Açıldığı günden itibaren merkeze çok yoğun bir talep olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Bu tesisin içinde yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, kafeterya ve çeşitli etkinlikler yapılabilecek mekanlar var. Açıldığından bu yana bin 349 kadın başvuru yapmış. Gerçekten yüksek bir sayı. Başvuru yapanlardan 700 kişiye kapasite çerçevesinde hizmet vermeye başlamışız. Açılışı yapılalı 15 gün oldu. Yoğun bir talep var. İlerleyen zamanlarda ihtiyaca göre buradaki hizmetlerde de sürekli yenileme ve çeşitlendirme olacak. Bu sosyal tesis alanıyla birlikte Kadın Danışma Merkezimiz var. Kadınlarımızın yaşadıkları sorunları danışabilecekleri bir merkez de hizmete girdi” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu, kısa bilgilendirmesinin ardından sözü kadınlara bırakarak taleplerini ve sorunlarını dinledi. Söz alan bir katılımcı, Başkan Zorluoğlu'na "Yalıncak Plajı çok güzel oldu. Yalıncak sahilinin bir kısmını kadınlar için ayırsanız gerçekten güzel olur" diyerek talebini iletti. Katılımcının kadın plajı talebini değerlendiren Başkan Zorluoğlu, "Şehri denizle buluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan biri de Yalıncak Plajı. Talebinizde haklısınız. Sadece Sürmene'de kadınlar plajı var. İsteyen istediği yerde denize girebilmeli. Biz de kadınlar plajı sayısını artırmak istiyoruz. Notumuz aldık. Bu yaza orayı yetiştirmek isteriz. Eğer alan uygunsa, talebinize yönelik çalışmalarımızı yapacağız. Kesin bir şey söyleyemem önce inceleme yapmamız lazım” dedi.

Yaklaşık 3 saat süren ve kadınların oldukça memnun kaldığı programın sonunda Başkan Zorluoğlu ve kadınlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.