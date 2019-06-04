Başkan Zorluoğlu önce Trabzonlular ile sonra çalışanları ile bayramlaştı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Meydan Parkı'nda bulunan tarihi belediye binası önünde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra belediye çalışanlarını yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen bayramlaşma programında uzun kuyruklar oluşurken, Trabzonlular'ın akın ettiği bayramlaşma programının ardından Zorluoğlu, büyükşehir belediyesinin zabıta, itfaiye ve ulaşım dairelerini ziyaret ederek, bayramda görev başında bulunan personelle de bayramlaştı. Zabıta Dairesi Başkanlığı bayramlaşma programında, zabıtanın sahadaki etkinliğini daha da arttıracaklarını kaydeden Zorluoğlu, "Zabıta ekiplerimiz sürekli sahada olacaklar. Alandaki tüm eksiklikleri belediyemizin birimlerine rapor edecekler. Fiziki imkanlarını da arttıracağız. Ayrıca ilçe belediyesi zabıtası-büyükşehir zabıtası diye bir ayrım kesinlikle olmayacak. Birlikte, koordineli şekilde hareket edilecek" diye konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığında itfaiye memurları ile de bayramlaşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, burada hitap ettiği personele, bir vatandaşın can güvenliğinin belediyenin tüm bütçesinden daha önemli olduğunu anımsatarak, görevlerinde dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.