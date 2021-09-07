Başkan Zorluoğlu şampiyon kardeşleri ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ve bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk'ü misafir etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkekler (Sınıf 4) finalinde Güney Koreli rakibi Kim Young-Gun'u mağlup ederek üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk'ü makamında ağırladı. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor yöneticileri Osman Arz ve Gürhan Zengin, Antrenör Yusuf Yalçınkaya ile sporcuların ailesi de hazır bulundu.

Şampiyon sporcuların başarılarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, hem sporcuları hem de aileyi tebrik etti. Genç sporcuları yakından takip ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda elde ettiğiniz başarılarla bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Bizleri ve tüm Türkiye'yi gururlandırdınız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk'e altın hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.