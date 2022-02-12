Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Bağkur Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu. Sanayi esnafının sıkıntılarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, İl Başkan Yardımcısı Ömer Topaloğlu ve il yöneticileri, Bağkur Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Sanayi sitesi esnafı ile sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, “Küçük sanayi siteleri şehrin merkezinde çok sıkışmış durumda. Bunun için yeni yer arayışlarımız devam ediyor. Ancak bu arayışı gerçekleştirirken merkezde kalan sanayi sitelerimizin eksiklerini gidermek içinde elimizden geleni yapacağız. Otopark, altyapı ve su sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Şu an terminal binasını hemen Bağkur Sanayi Sitesi'nin karşısına kuruyoruz. Burada tüm bilimsel çalışmalarımızı yaptık. Şu an inşaatımız hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu bölge, gerek konumu bakımından gerekse ulaşım açısından önemli bir alan. Hem havalimanına hem sahil yoluna yakın hem de demir yolu güzergâhının üzerinde olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten sanayi esnafı ise, “Sanayi siteleri sizlerin de dediği gibi şehrin merkezinde kaldı. Sorunları yerinde gördüğünüz ve taleplerimizi dinlediğiniz için yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.