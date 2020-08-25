Başkan Zorluoğlu Santa Grup Yolu'nda incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesindeki ‘Santa Grup Yolu'nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu beraberinde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ile birlikte

Santa Grup Yolu'ndaki asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada “Santa Grup Yolu olarak bildiğimiz Atayurt'tan devam eden yolda, Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir asfaltlama çalışması yaptık. Bugün de çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Çok güzel bir yol oldu. Yolumuz Gümüşhane sınırına kadar gelmiş oldu. Önemli bir sorun kalmadığını memnuniyetle gördük” ifadelerini kullandı.

Santa Harabeleri'ni de ziyaret eden Başkan Zorluoğlu “Burası Trabzon'la çok yakın bir ilişkisi içerisinde olan eski bir yerleşim yeri. Tarihi, turistik ve kültürel anlamda kıymetli bir alan. Sit alanı olarak ilan edilmiş. Kültür Bakanlığımızla, Gümüşhane Valiliğimizle ve Büyükşehir Belediyesi olarak Arsin Belediyemizle birlikte bu alanı daha cazip hale getirmek ve daha fazla turisti misafir etmek istiyoruz. Bunun için en başta yol lazımdı. Bununla ilgili büyük bir mesafe kat ettik. Karayolları kendi bölgesinde çalıştı, biz de Büyükşehir olarak devamını yaptık. Gümüşhane İl Özel İdaresi de kısmen betonlama yaptı. Altyapısı tamamlandıktan sonra Kültür Bakanlığımızla daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz. Bir master plan var taraflar olarak biz de elimizden gelen her türlü desteği buraya vereceğiz” dedi.

Trabzon'da yeni turizm destinasyonları oluşturmak istediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Şehrimize gelen yabancı ve yerli misafirlerimizin elbette Sümela'ya, Uzungöl'e ve yaylalara gitmelerini arzu ediyoruz. İlave olarak yeni bir takım destinasyonlar oluşturmak istiyoruz. Santa bu anlamda çok önemli bir nokta. Bu bölgeyi hem tanıtımı, hem altyapısı hem de üstyapısıyla daha cazip hale getirerek, önümüzdeki yıllarda buraya daha fazla turistin gelmesine olanak sağlayacak adımları atmış olacağız” şeklinde konuştu.