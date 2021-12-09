Başkan Zorluoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, daha sonra onlarla birlikte Büyükşehir Belediyesinin kampüs içerisine kurduğu çorba çeşmesinden çorba içti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden sonra Trabzon Üniversitesi kampüsüne de çorba çeşmesi yaptırdı. Kentin tarihi kimliğine yakışır mimarisiyle dikkat çeken çeşmenin iç haznesine ısıtıcılı çorba kazanı yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından her sabah çeşme içindeki kazana çorba doldurulurken, her gün yaklaşık 400 öğrenci bu çeşmeden içtiği çorbayla güne başlıyor. Başkan Zorluoğlu da ziyaret ettiği Trabzon Üniversitesi'nde bir araya geldiği öğrencilerle çorba içerek sohbet etti.

Soğuk havalarda öğrencilerin bir nebze de olsa güne güzel başlamasını sağlamak adına KTÜ'den sonra Trabzon Üniversitesi'ne de çorba çeşmesi yaptıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Trabzon'da bulunan üniversitelerimizle birlikte iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Birçok projeyi ortak yürütüyoruz. Bunların yanı sıra Trabzon'daki öğrenci kardeşlerimizin yaşam standartlarını artırmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde bulunan iki kamu üniversitemize de çorba çeşmesi kurduk. Bu uygulamamızdan öğrenci kardeşlerimiz çok memnun kaldıklarını belirttiler. Hatta çorbanın biraz daha artırılmasını istediler. Ben de ilgili daire başkanımıza hemen talimat verdim ve çorba kapasitesini artırıyoruz” dedi.

Başkan Zorluoğlu ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler ise, " Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Sayesinde güne sıcak çorba içerek başlıyoruz. Kendisinden çorbanın kapasitesinin artırılmasını talep ettik ve ilgili yöneticilere hemen talimat verdi. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.