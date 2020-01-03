Başkan Zorluoğlu, Vakfıkebir'de sorunları yerinde inceledi

Başkan Zorluoğlu'nun Vakfıkebir ziyaretinde Genel Sekreter Vekili Süleyman Gün, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Büyükşehir Belediyesi 2. Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve daire başkanları da hazır bulundu. Başkan Zorluoğlu'nun Vakfıkebir'e ekibi ile tam kadro gerçekleştirdiği ziyaret, ilçe yetkilileri, muhtarlar ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçede mahalle muhtarları ile bir araya gelen Zorluoğlu, amaçlarının sorunları yerinde tespit etmek olduğunu dile getirdi. Mahalle muhtarlarının sıkıntılarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, “Seçimden önce de sıkça ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi sadece Trabzon'un merkezine değil, tüm ilçelerine hizmet götürmekle mükelleftir. Bu manada Vakfıkebir ilçemiz de Büyükşehir Belediyesinden hak ettiği payı ve hizmeti bizim dönemimizde alacak. Yatırım programımızı da bu anlayışla hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kırsalda değil, ilçe merkezlerinde de daha görünür hizmetler vermek istiyoruz” dedi.

Muhtarlarla aynı ekibin içerisinde yer aldıklarını vurgulayan Zorluoğlu, “Sizler de, biz de beş yıllık bir süre için seçildik. Bu süreçte biz sizi ekibimizin kıymetli birer parçası olarak görüyoruz. Aynı sistemin parçalarıyız ve ekip olarak aynı hedefe doğru yol almak durumundayız. Siz de biz de vatandaşlarımızın bizlerden ve devlet kurumlarından beklediği hizmetleri onlarla buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu beş yıllık süreyi istişare içinde en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Zihniyet değişikliği yaptık”

Başkan Zorluoğlu, göreve geldikleri 10 aylık süreçte Büyükşehir Belediyesinin kurumsallaştırılması anlamında önemli adımlar attıklarını belirterek, “Seçildiğimiz ilk günden itibaren belediyemizde bir yönetim zihniyeti değişikliği yapmaya çalıştık. Vatandaşla daha irtibatlı, daha insan odaklı, güler yüzlü, hizmet odaklı, ortak aklı öne çıkaran bir yönetim anlayışını tepeden tırnağa hakim kılmak için bir mücadele başlattık ve epey bir mesafe aldık. Bu mücadele ve kurumsallaşma süreci devam edecek. Vatandaşımızın Büyükşehir Belediyesinden beklentisi çok yüksek. Bizim bu beklentileri karşılayacak teşkilat yapısına, yönetici ve mesai arkadaşlarına sahip olmamız lazım. Bu anlayışla çalışıyoruz ve inşallah 2020 yılından itibaren de bu anlayışın meyvelerini daha somut bir şekilde görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz”

Proje çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, “10 aylık dönemde bizden önce başlayıp da başta kaynak yetersizliği olmak üzere çeşitli nedenlerle tamamlanamayan hatta bir kısmı tıkanma noktasına gelen çalışmaları tamamlamaya özel gayret gösterdik. Devlette devamlılık esastır diyerek bizden önce başlatılan projeleri sahiplendik ve büyük bir bölümünü tamamladık. Kalan bölümü de tamamlanmak üzere. Aynı zamanda seçim döneminde söz verdiğimiz önemli projeler için de gerekli adımları attık. Hem Ortahisar'da hem de 18 ilçenin tamamında insanlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme konusunda kararlıyız. İnşallah kaynak noktasında da önümüzdeki engelleri aşarak bu beş yıllık süreçte tüm sözlerimizi tek tek yerine getireceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, temaslarını esnafı ziyaret ederek ve Vakfıkebir halkı ile bir araya gelerek noktaladı. Başkan Zorluoğlu, ziyaret ettiği esnaflarla çay içip, sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanının bizzat ilçelerine gelerek sorunları yerinde görmesinden mutlu olduklarını dile getiren esnaflar ve ilçe sakinleri, Zorluoğlu'na teşekkür etti.