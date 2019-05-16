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Başkonsolos Kondori'den TTSO'ya veda ziyareti

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na (TTSO) veda ziyaretinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) veda ziyaretinde bulundu.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Kondori, Trabzon'da yaklaşık 4 yıldan bu yana görev yaptığını ifade ederek, “Bu sürede malum ambargolara rağmen ticareti geliştirmek için çeşitli adımlar atmaya çalıştık. Olumlu sonuçlar da alıyoruz. Artık tüccarlarımız birbirini tanıyor ve çeşitli alışverişler var. Küçük firmalar da ticarete başlarsa ekonomik ilişkiler daha da gelişebilir. Bunun için özellikle Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi kentlerden Trabzon'a direkt uçak seferlerinin başlamasını diliyoruz” dedi.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, ilişkilerin her geçen gün aktif hale geldiğini vurgulayarak, “Umuyoruz ki ticari ilişkiler iyi bir aşamaya gelsin ve bu şekilde devam etsin. Görev sürenizde ikili ilişkilerin artmasına yönelik çabalarınız için de size teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Hacısalihoğlu, ziyaretin anısına Başkonsolos Kondori'ye plaket takdim etti.

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