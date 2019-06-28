Başsavcı İlhanoğlu'ndan TTSO'ya veda ziyareti

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Gürmen İlhanoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) veda ziyaretinde bulundu.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sağlam ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ile görüşen Başsavcı İlhanoğlu, Trabzon'daki görev süresi boyunca herkesin desteğini gördüğünü belirterek, teşekkürlerini iletti.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da Başsavcı Gürmen İlhanoğlu'na Ankara'daki yeni görevinde başarı diledi ve ziyaretin anısına plaket takdim etti.