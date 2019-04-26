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Batum Devlet Müzik Merkezi'nden Avrasya Üniversitesi'nde konser

Batum Devlet Müzik Merkezi sanatçıları Avrasya Üniversitesi’ne özel bir konser verdi.

Batum Devlet Müzik Merkezi sanatçıları Avrasya Üniversitesi'ne özel bir konser verdi.


Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda sahne alan vokal grubu ‘'Gençlik Müzik Tiyatrosu'' ve ‘'Dörtlü Nota'' dünya müziğinden popüler ve anonim şarkılar seslendirdi. Konsere Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özbilen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi, Sağlık Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Kalyon'un yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Sözleri Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait "Ah Bu Hayat Çekilmez" şarkısını seslendiren "Dörtlü Nota" grubuna dinleyiciler de eşlik ettiler. Programın finali İzmir Marşı ile oldu. Grup dinleyicilerden büyük alkış topladı.


Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri konserin bitiminde Batum Devlet Müzik Merkezi yöneticisi Jaba Salugvadze'ye plaket takdim etti.

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