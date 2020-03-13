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Bavul içinde el yapımı tabancalar ele geçirildi

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 el yapımı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 el yapımı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 el yapımı tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Bavul içerisinde kartonlara sarılmış şekilde geçirilen el yapımı tabancalar ile ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemin başlatıldığı öğrenildi.

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