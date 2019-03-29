Bayburtlu Yusuf Özoğlu, "Biz bu işi para için değil Cumhurbaşkanımızı gönülden sevdiğimiz için yapıyoruz"

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K.'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlatarak, "Biz bu işi para için değil. Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için gönülden yapıyoruz." dedi.

İstanbul Pendik'te, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K.'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlattı. Memleketi Bayburt'tan Trabzon'a gelen ve havaalanından İstanbul'a hareket etmeden önce İHA'ya konuşan Özoğul, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının kendisini çağırdığını belirterek, "İstanbul Pendi'kte Çamçeşme Mahallesi'nde yaşıyorum. Bayburt'a cenaze için gittim. Defnettikten sonra İstanbul'a dönüyorum. Milletvekili ve Bakanlarımızla sürekli irtibat halindeyim. Sürekli görüşüyoruz. Bana destek oldular." dedi.

Broşür dağıtırken bir tepki beklemediğini belirten Özoğlu, "O tepki aniden oldu. Önce hediyemi aldı. Benimle önce muhabbet etmeye çalıştı. Dalgaya geçmeye ve ezmeye çalıştı. Ben bunu fark ettikten sonra eyvallah dedim ve orayı terk ettim. Serim süresi boyunca böyle tepkilerle karşılaşmadım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kaleminin kendisini aradığını belirten Yusuf Özoğlu, "İki gündür uykusuzum. Bir kaç bakanımız aradı ama isimleri aklımda değil. İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşürüm. Kısmetse olur. En çok isteğim o. Biz teşkilat için çalışan gönüllü insanlarız. Kimisi para için gittiğimizi söylüyor. Harçlık için gittiğimizi söylemişler. Biz herhangi bir maddi talepte bulunmadan gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için ve davaya gönül verdiğimiz için gidiyoruz." ifadelerini kullandı