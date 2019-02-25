Baydarol: "AB süreci Türkiye'yi güçlendirir"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından KTÜ Avrupa Birliği Kulübü'nün desteği ile “Finansal Küreselleşme ve AB'nin Küresel Aktör Olarak Rolü” başlıklı konferans, AB Takımı Üyesi Can Baydarol'un katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlendi.

Baydarol, burada yaptığı konuşmada AB'nin küresel aktör olarak önemine işaret ederek Türkiye'nin AB perspektifinin ülke için küresel ekonomik dalgalanmalarda önemli bir katalizör etkisinin olacağını vurguladı. Türkiye-AB ilişkilerinin inişli çıkışlı bir süreç izlediğini de dile getiren Baydarol, Türkiye için AB perspektifinin yaşanan tüm sorunlara karşın oldukça önemli ve yol açıcı olduğunu da belirtti.

Öğrencilere AB-Türkiye ilişkilerinin tarihinden de bahseden Baydarol “Bazı süreçler hoşunuza gitmeyebilir ama realiteden kaçamazsınız. Yağmuru istemiyorsunuz diye yağmur yağmaktan vazgeçmez. Küreselleşmeyi beğenmiyorsunuz diye bu olgu ortadan kalkmaz. Mühim olan şemsiyedir. Konuşulması geken nokta budur” dedi.

Ekonomik şartların dünyanın tüm dengelerini etkilediğini ve de şekillendirdiğini de anlatan Baydarol, Türkiye'nin konum olarak kendisini ne gereğinden çok önemli ne de önemsiz görmemesi gerektiğini de belirterek, “AB perspektifi bu nedenle önemlidir. Reel-politik bir tutumla mantıklı ve sağduyulu adımlar atarak küreselleşen dünyadaki konumumuzu sağlamlaştırmamız gerekir” diye konuştu.

Baydarol'un konuşmasının ardından kendisine plaket takdim edildi.