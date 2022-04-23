Bayram coşkusunu ‘özel' yaşadılar

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i çeşitli hediyeler ve pasta ile karşısında gören çocuklar şaşkınlıklarını ve sevinçlerini gizleyemediler. Çocuklara çifte mutluluk yaşatan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, doğum günü sürprizi yaptığı çocuklarla birlikte pasta kesti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel gereksinimli çocukları da evlerinde ziyaret etti.

Özel gereksinimli çocuklara sevdikleri ve ilgi duydukları hediyeler armağan eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i elinde mumlar yanan pastayla gören özel gereksinimli çocuklar, Başkan Ekim'i mutlulukla kucakladılar. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel çocuklarla ve aileleriyle bir süre sohbet ederek onlara daima kapısının ve gönlünün açık olduğunu diledikleri zaman kendisini ziyaret edebileceklerini söyledi.