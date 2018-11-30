Bazı havayolu şirketlerinin Trabzon'a düzenledikleri uçak seferlerini kaldırması turizmcilerin tepkisine neden oldu

Bazı havayolu şirketlerinin Trabzon'a düzenledikleri uçak seferlerini kaldırması turizmcilerin tepkisini çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, bazı havayolu şirketlerinin kış aylarının başlaması ile birlikte Trabzon'a uçak seferlerini durdurduğunu söyledi. Bununla birlikte mevcut havayolu şirketlerinin de kış aylarının gelmesi ile sefer sayılarını düşürdüğüne işaret eden Çavga “Bu durum uçak bilet fiyatlarının yükselmesine bu da bölgemizin kış aylarında tercih edilebilecek bir destinasyon olma özelliğini yitirmesine sebep olmaktadır” dedi.

Dhmi'nin 2018 yılı ekim ayı sonu verilerine göre, Trabzon Havalimanı'nı kullanan kişi sayısının toplamda 3,5 milyonun üzerinde çıktığını kayderden Çavga “2018 yılı ekim ayı sonu verilerine göre İstanbul Atatürk havalimanını 57 milyon 737 bin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 28 milyon 882 bin 771, Antalya Havalimanı'nı 29 milyon 502 bin 441, Ankara Esenboğa Havalimanı'nı 14 milyon 407 bin 609 , İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı 11 milyon 570 bin 525, Adana Havalimanı'nı 4 milyon 765 bin 911, Muğla Dalaman Havalimanı'nı 4 milyon 409 bin 521, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı 3 milyon 990 bin 599 Trabzon Havalimanı'nı ise 3 milyon 508 bin 576 yolcunun kullandığını görmekteyiz. Gerek yolcu yoğunluğu gerekse Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve kısman Ordu ve Giresun illeri açısından bölge havaalanı özelliği taşıyan havalimanımıza bazı özel hava yolu şirketlerinin seferlerini iptal etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Turizmin gelişmekte olduğu bölgemizde bu iptaller bölge turizmine zarar vermektedir. Yıllardan beri turizmi 12 aya yayma hedefi ile uğraştığımız ancak turizmi sadece 45 güne sıkıştırdığımız bölgemiz açısından bu olay bizleri üzmektedir” diye konuştu.

“Yolcu trafiği bakımından Türkiye'de ilk 10'da bulunan Trabzon Havalimanı'na bazı özel havayolu şirketlerinin uçak seferlerini durdurması bölgemiz turizmcilerinin tepkisini sebep olmuştur” diyen Çavga “Bölgemizin yaz dönemindeki yoğunluktan faydalanan havayolu şirketlerine ihtiyacı yoktur. Bölge turizmimizin gelişmesi için Bizlerle birlikte yaz-kış elini taşın altına koyan şirketlere ihtiyacımız vardır. En küçük bir olumsuzlukta sefer iptalleri ile karlılığını düşünen firmaların bölge turizmimizin geleceği ile kaygılandığını düşünmüyoruz. Havayolu şirketlerinin seferlerini durdurması ve bununla birlikte mevcut havayolu şirketlerinin sefer sayılarını düşürmesi uçak bilet fiyatlarının yükselmesine ve bu vesile ile bölgemizin kış aylarında tercih edilebilecek bir destinasyon olma özelliğini yitirmesine sebep olmaktadır. Yükselen bilet fiyatları aynı zamanda bölge halkının ve esnafının cebine de zarar vermektedir. Enflasyonla mücadele kapsamında birçok firmanın elini taşın altına koyduğu bu günlerde Trabzon'a uçuşlarını iptal eden firmaların bu hassasiyete dikkat etmelerini öneriyoruz. Her ne kadar şirketlerin özel ticari kararı gibi dursa da şirketlerin 1 yıllık ticari kaygılarının bölge esnafının, bölge turizmcisinin, bölge esnafının 1 yıllık kaygısının gerisinde kalması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavga, bu konu ile ilgili bölge milletvekilleri, bölge turizm il müdürleri, bölge ticaret odaları ve TÜRSAB'ın ilgili birimlerini harekete geçmeye davet etti.