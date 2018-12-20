Bebeklerin ilk hediyeleri fidanlar oldu

Ortahisar Belediyesi, 'Fidanınla Büyü Bebek' kampanyasıyla yeni doğum yapan annelere fidan hediye etmeye devam ediyor.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında hastaneleri ziyaret ederek doğum yapan annelere fidan hediye ediyor. Bir süredir devam projeden çok memnun kaldıklarını belirten anneler; bebeklere ilk hediyelerin fidanlar olduğunu ifade ederek Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür etti. Projenin, "Bir Fidan Bir İnsan' projesinin devamı niteliğinde olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu kapsamda bugüne kadar birçok anneye fidan hediye ettiklerini söyledi.

Fidan dikmenin öneminin çok erken yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini belirten Başkan Genç, bunu gerçekleştirmek bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, "Fidan dikmek, onu büyütmek ve yetiştirmek çok önemli bir konu. Bir yönüyle bebek büyütmeye benziyor. Bebeklerimizi beslediğimiz ve bakımını yaptığımız gibi bu fidanları da sulamak, gübrelemek ve bakımını yapmak gerekiyor. Eğer çocuklarımız küçük yaşlarda fidan dikerek bu bilinci kazanırlarsa ne doğaya zarar verirler, ne de ağaçlara. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak, temiz hava solumak için ağaçları korumanın ve fidan dikmenin ne derece önemli bir konu olduğunu çok iyi kavrarlar. Kendi diktikleri fidanların sulama ve bakım işlerini yaparak çevremizin daha yeşil kalmasına katkıda bulunurlar. Ve diğer arkadaşlarına da örnek olurlar. Bu nedenle çocuklarımızı fidan dikmeye teşvik etmeliyiz. Gerek belediyemiz, gerekse aileler bu fidanları dikerek çocuklarımızla birlikte onları büyüteceğiz. Ve çocuklarımıza fidan dikmenin geleceğimiz açısından, daha temiz bir çevrede yaşamak için ne kadar önemli olduğunu anlatacağız" diye konuştu.