Yüzme ve atletizm branşlarında toplam 100'ün üzerinde madalya dağıtılacak ancak biz ülke olarak hem atletizmde hem de yüzmede istediğimiz sayıda sporcu ile katılamıyoruz” dedi.

Türkiye Bedensel Engeliler Yüzme Federasyon kupası müsabakaları Trabzon'da yapılıyor. Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan müsabakalara 35 kulüpten 103 sporcu katılırken yüzücüler, serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde yarıştı. 7 Nisan'da sona erecek müsabakalarda dereceye giren yüzücüler Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek.

Müsabakaları yakından takip eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, hedeflerinin 2020'de Tokyo'da yapılacak olan Paralimpik oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazanmak olduğunu ifade ederek, Trabzon'da yapılan yarışmada sporcuların durumunu bir kez daha test etmeye çalıştıklarını söyledi.

Uztürk, “Federasyonumuzun bünyesinde şu an itibariyle 20 branş var. Bunların 18 tanesi aktif durumda. Yüzme branşı da bu aktif branşlarımızdan bir tanesi ve önemli branş. Çünkü paralimpik oyunlarda önümüzde Tokyo 2020 Paralimpik oyunları var. Paralimpik oyunlarda yüzme ve atletizm dalında çok madalya dağıtılacak. İki branşta toplam 100'ün üzerinde madalya var. Ancak biz ülke olarak hem atletizmde hem de yüzmede istediğimiz sayıda sporcu ile katılamıyoruz. Çünkü çok zor sporcu buluyoruz, çok zor yetiştiriyoruz. Onların bu yarışmalara katılabilme isteği de ilgili kota alımında da güçlükler yaşıyoruz. Biz bunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da paylaştık. Sağ olsun onlar da bu konuya duyarlılar. Belki de 2024'e bu çocukların içinden seçilmiş yeni ümit vaat eden sporcularla uzun süreli bir hazırlık evresini bir sporcu yetiştirme merkezinde çalışarak sonucu gitmeyi planlıyoruz. Bu yarışmanın önemi, bu yıl yüzmenin ikincisini yapıyoruz. Amacımız sporcularımızın son durumlarını bir kez daha test edebilmek. Çünkü önümüzde uluslararası yarışmalar var. Bu işe ciddi anlamda emek veren sporcularımız, antrenörlerimiz, ailelerimiz var. Onlar büyük emek sarf ediyorlar. Bütün sıkıntılarına rağmen bir araya geldik” diye konuştu.

2016 yılında ülkemize 2 altın madalya kazandırdık

Federasyon olarak 2016 yılında ülkeye 2 altın madalya kazandırdıklarını hatırlatan Uztürk, “Karadeniz'in güzel bir kentinde Trabzon'da, 3 gün süre ile çocuklarımız federasyon kupası adı altında yarışmalara giriyorlar. Biz de onları gözlemliyoruz. Memnun oluyoruz. İnşallah hedefimiz 2020'ye en iyi kadro ile gidebilmek. Bütün branşlarımızdaki hedefimiz bu. Çünkü biz 2016'da da ülkemize iki tane altın madalya kazandırmış bir federasyonuz. Yakın spor tarihinde geriye doğru gittiğinizde hiçbir federasyondan iki tane altın madalya şu ana kadar çıkmadı. Biz iki tane altın madalya bir tane gümüş, iki tane de bronz madalya kazandıran bir federasyonuz. Ciddi yükü ağır bir federasyonuz. Sponsorlarımız var. Önemli olan engelli Türk sporunu hem uluslararası alanda belli bir yere oturtturmak hem de yurt içinde bu tür etkinliklerimizi daha fazla sayıda yapabilmek” diye konuştu.