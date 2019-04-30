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Bedensel engelli Metihan Ender Ulaş büyük başarısı

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından, Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonasında Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Ender Ulaş, 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından, Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Bedensel Engelliler Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonasında Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Ender Ulaş, 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.


27-29 Nisan tarihleri arasında Alanya'da yapılan yarışlarda Trabzon Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Ender Ulaş madalyalara ambargo koydu. 50-100-400 metre serbest ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu olan Ulaş, 100 metre kelebekte ise gümüş madalya kazandı.

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